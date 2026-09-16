فراخوان مشارکت در جشن جهانی «۱۰۰ ساعت نجوم» ۲۰۲۶ اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، جشن جهانی «۱۰۰ ساعت نجوم» امسال نیز همزمان با برگزاری رویدادهای نجومی در کشورهای مختلف جهان برگزار میشود و علاقهمندان، گروههای نجومی، مراکز آموزشی و فعالان ترویج علم میتوانند با برگزاری برنامههای متنوع در این رویداد جهانی مشارکت کنند.
این جشن با هدف نزدیکتر کردن مردم به نجوم و ایجاد فرصت برای تجربه و شناخت بیشتر آسمان برگزار میشود و برنامههای آن میتواند شامل رصد عمومی آسمان، کارگاههای آموزشی، سخنرانی، فعالیتهای عملی و تعاملی و دیگر برنامههای ترویجی نجوم باشد.
بر اساس اعلام دفتر ترویج اتحادیه بینالمللی نجوم، شعار «۱۰۰ ساعت نجوم» در سال ۲۰۲۶، «نگاهی نو به منظومه شمسی» است؛ شعاری که بر تغییر و تکامل مستمر شناخت انسان از منظومه شمسی در نتیجه رصدها، مأموریتهای فضایی و کشفهای علمی جدید تأکید دارد.
در چارچوب این شعار، شرکتکنندگان میتوانند مخاطبان خود را با یافتههای جدید درباره خورشید، سیارات، قمرها، سیارکها و دیگر اجرام منظومه شمسی آشنا کنند و با استفاده از برنامههای رصدی و آموزشی، تصویری تازه از همسایگان کیهانی زمین ارائه دهند.
کمیته آماتوری انجمن نجوم ایران و دفتر ترویج اتحادیه بینالمللی نجوم در ایران از تمامی گروهها، انجمنها، مراکز آموزشی، رصدگران، مروجان علم و فعالان نجوم دعوت میکنند همانند سال گذشته، در روزهای ۹ تا ۱۲ مهرماه ۱۴۰۵ برابر با ۱ تا ۴ اکتبر ۲۰۲۶ برنامههای خود را برگزار و در جشن جهانی «۱۰۰ ساعت نجوم» مشارکت کنند.
علاقهمندان میتوانند پیش از برگزاری برنامه، رویداد خود را در سامانه دفتر ترویج اتحادیه بینالمللی نجوم ثبت کنند تا برنامه آنها در نقشه جهانی رویدادهای «۱۰۰ ساعت نجوم» نمایش داده شود.
لینک ثبت رویداد:
https://iauoutreach.org/astronomy-outreach/events/register
در سال گذشته نیز گروههای نجومی و مراکز علمی ایران با برگزاری و ثبت دهها برنامه در سراسر کشور در جشن جهانی «۱۰۰ ساعت نجوم» مشارکت کردند. کمیته آماتوری انجمن نجوم ایران از فعالان نجومی کشور دعوت میکند با ثبت برنامههای خود، حضور جامعه نجومی ایران را در رویداد جهانی امسال نیز پررنگ کنند.
راههای ارتباط با کمیته آماتوری انجمن نجوم ایران:
تلگرام: @iranastronomer
ایمیل: info.asiac.ir@gmail.com
وبسایت:
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