خرمدل: سپاه امام صادق (ع) همواره در کنار نخبگان است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید خرمدل ظهر دوشنبه در نشست مشترکی با مسئول سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری کشور و امضای توافقنامه همکاری با تأکید بر اهمیت توسعه علمی و فناورانه در استان بوشهر اظهار کرد: ایجاد و تقویت زیستبوم علم و فناوری، یکی از محورهای اصلی پیشرفت استان است که میتواند زمینهساز تحقق اقتصاد دانشبنیان و اشتغال پایدار برای جوانان بوشهری شود.
وی افزود: سپاه امام صادق (ع) همواره در کنار نخبگان، مخترعان و پژوهشگران قرار دارد و از ظرفیتهای بسیج علمی برای حمایت از ایدههای نوآورانه، تجاریسازی محصولات و توسعه شرکتهای دانشبنیان استفاده خواهد کرد.
فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر با اشاره به ظرفیت بالای علمی و دانشگاهی استان بوشهر خاطرنشان کرد: همافزایی بین نهادهای علمی، دانشگاهها، مراکز رشد و بسیج علمی، میتواند موجب شکوفایی استعدادهای جوانان و حرکت استان در مسیر پیشرفت علمی و فناوری شود.
سردار خرم دل گفت: این توافقنامه نقطه آغازی برای همکاریهای گستردهتر در حوزه علم، فناوری و نوآوری است و سپاه استان آمادگی دارد تا در تحقق مأموریتهای ملی علم و فناوری نقش فعال و مؤثری ایفا کند.
در این نشست، دو طرف با امضای توافقنامه همکاری، بر توسعه و حمایت از زیستبوم علم و فناوری در استان بوشهر تأکید کردند تا زمینه رشد فعالیتهای فناورانه و تحقق اقتصاد دانشبنیان در استان فراهم شود.
نظر شما