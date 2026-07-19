رئیس ستاد اربعین: در تشییع میلیونی رهبر شهید هیچ فوتی ثبت نشد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، ششمین کنگره بینالمللی سلامت در اربعین برگزار شد، اکبر پورجمشیدیان، رئیس ستاد مرکزی اربعین و قائممقام وزیر کشور، در ششمین کنگره بینالمللی سلامت در اربعین، با تقدیر از خدمات جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران، این نهاد را یکی از مقتدرترین، باتجربهترین و کارآمدترین مجموعههای امدادی در سطح جهان توصیف کرد و گفت: هر زمان که در نقطهای از جهان حادثهای رخ میدهد، جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران همواره از نخستین مجموعههایی است که آمادگی خود را برای امدادرسانی و کمک به آسیبدیدگان اعلام میکند.
وی با اشاره به جایگاه بینالمللی هلالاحمر ایران افزود: این سابقه درخشان، نتیجه سالها تجربه، تخصص و حضور مؤثر امدادگران ایرانی در حوادث و بحرانهای مختلف داخلی و بینالمللی است و مایه افتخار کشور به شمار میرود.
رئیس ستاد مرکزی اربعین با قدردانی از تلاشهای امدادگران، کادر درمان و نیروهای عملیاتی هلالاحمر اظهار کرد: امدادگران، پزشکان، پرستاران، رانندگان آمبولانس و نیروهای امداد موتوری با شجاعت، سرعت عمل و روحیه ایثار در سختترین شرایط در کنار مردم حضور دارند و خدمات ارزشمندی ارائه میکنند که شایسته قدردانی است.
پورجمشیدیان با اشاره به نقش مؤثر نیروهای امدادی در مدیریت شرایط بحرانی گفت: حضور میدانی و بهموقع نیروهای هلالاحمر در بحرانها و مأموریتهای امدادی، نقش مهمی در کاهش خسارات و نجات جان آسیبدیدگان داشته و این مجموعه همواره یکی از ارکان اصلی مدیریت بحران در کشور بوده است.
وی همچنین با حضور مسئولان فدراسیون بینالمللی جمعیتهای صلیبسرخ و هلالاحمر در این کنگره، از حمایتها و همکاریهای این نهاد قدردانی کرد و افزود: از همه برادران و خواهران فعال در مجموعههای امدادی و بشردوستانه که در خدمت مردم ایران و دیگر ملتها هستند، صمیمانه تشکر میکنیم و امیدواریم این همکاریها بیش از پیش گسترش یابد.
رئیس ستاد مرکزی اربعین بر ضرورت تقویت همکاریهای ملی و بینالمللی در حوزه امداد، سلامت و مدیریت بحران تأکید کرد و گفت: همافزایی میان دستگاههای مسئول و نهادهای امدادی، زمینه ارتقای کیفیت خدمات و آمادگی بیشتر برای پاسخگویی به بحرانها و خدمترسانی به زائران اربعین را فراهم خواهد کرد.
وی افزود: هلال احمر جمهوری اسلامی ایران جزو مقتدرترین و بینظیرترین مجموعههاست و هر جای عالم اتفاقی رخ میدهد هلال احمر ایران جزو اولین مجموعههایی است که آمادگی خود را برای کمک رساندن به مردم اعلام میکند.
وی ادامه داد: در جنگ رمضان امدادگران حضوری اساسی، چشمگیر و بینظیر داشتند و به کادر پزشکی، پرستاران، امدادگران، رانندگان شجاع و باغیرت گروههای امدادی افتخار میکنیم.
پورچمشدیان خاطرنشان کرد: مراسم تشییع آقای شهید ایران در تاریخ نمونه ندارد و بزرگترین مراسم تشییع تاریخ بشریت را در چنین روزهای گرمی در ایران و عراق شاهد بودیم و کوچکترین حادثهای که جان مردم را به خطر بیندازد رخ نداد و در گرمای هوا به ویژه در کشور عراق که بالای ۵۰ درجه بود علیرغم حضور جمعیتهای میلیونی هیچ فوتی ثبت نشد و این امر حاصل تلاش مدیریتی در عرصه امداد و نجات و سلامت مردم بود.
وی افزود: پستهای امدادی، مراکز و بیمارستانهای صحرایی به خوبی پیشبینی شده بود و در هر نقطهای که جمعیت در آن شرکت کردند اگر مشکلی برای شرکتکنندگان اتفاق میافتاد به فاصله کمتر از ۱۰ تا ۲۰ متر امدادگران حضور داشتند و به خدمترسانی میپرداختند.
وی گفت: بیش از ۴۰ میلیون جمعیت در این اجتماعات شرکت کردند اما ما هیچ فوتیای نداشتیم و کوچکترین حادثه امنیتی در ایران و عراق نداشتیم.
پورجمشیدیان با اشاره به برگزاری پیادهروی اربعین در روزهای پیش رو بیان کرد: خیل مشتاقان از سراسر عالم و همه ادیان حتی غیرمسلمانان حضور خواهند داشت و این آیین را خلق خواهند کرد. مجموعه امدادی ما از جمله هلال احمر در این آیین حضور دارند. در اربعین سالانه بیش از ۲۰ میلیون نفر در گرمای هوا شرکت میکنند و تعداد فوتیها و حوادث نسبت به اتفاقاتی که در تجمعات مشابه در جهان برگزار میشود بسیار آمار پایینی دارد.
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