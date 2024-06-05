به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، براساس اعلام وزارت دفاع کره جنوبی، نیروی هوایی این کشور به همراه همتای آمریکایی، امروز رزمایش مشترک بمباران را در شبه جزیره کره برگزار کردند.
وزارت دفاع کره جنوبی اعلام کرده است که برای نخستین بار در رزمایشهای هفت ساله دو کشور، از بمبافکن B-۱B رونمایی شده است.
در بیانیه وزارت دفاع کره جنوبی آمده است: این بمبافکن در حمله مستقیم به اهداف مهماتی مشترک واقع در یک موقعیت مکانی نامشخص در کشور، مشارکت داشت و جنگندههای اف -۱۵ کِی سئول نیز آن را اسکورت کردند.
آمریکا تاکنون حدود ۲۸ هزار و ۵۰۰ نیرو مسلح به تسلیحات و مهمات در کره جنوبی مستقر کرده است. این رزمایش در بحبوحه تشدید تنشها در شبهجزیره کره و تصمیم سئول مبنی بر ازسرگیری تمام فعالیتهای نظامی در امتداد مرز مشترک با پیونگیانگ، برگزار شد.
براساس گزارش رسانههای کره، پیونگیانگ صدها بالون حامل زباله و فضولات را به آسمان کره جنوبی فرستاده است و سئول علاوه بر واکنش تند، معاهده سال ۲۰۱۸ با پیونگیانگ در راستای کاهش تنش را ملغی کرد.
کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی با تاکید بر لزوم صیانت از حاکمیت پیونگیانگ، بهتازگی رزمایشهای نظامی این کشور را به شخصه هدایت کرده است.
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