به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین همایش زبانشناسی ایران با همکاری دانشگاه علامه طباطبایی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، انجمن زبانشناسی ایران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) و با حضور زبانشناسان و دوستداران زبان فارسی در آذرماه 1386 برگزار شد.
همزمان با برگزاری این همایش مجموعه مقالات آن نیز در دو مجلد منتشر شد. فهرست مقالات ارائه شده در این همایش با توجه به موضوعات آنها در هشت بخش به شرح زیر تنظیم شده است:
بخش اول: کاربردشناسی زبان و تحلیل گفتمان و ساخت اطلاع، بخش دوم: صرف و نحو و معنیشناسی، بخش سوم: آواشناسی و واجشناسی، بخش چهارم: زبانشناسی رایانهای و فرهنگنگاری، بخش پنجم: روانشناسی و عصبشناسی، بخش ششم: جامعهشناسی زبان، بخش هفتم: زبانها و گویشهای ایران و بخش هشتم: آموزش زبان و ترجمهشناسی.
مجموعه مقالات هفتمین همایش زبانشناسی ایران در دو مجلد (1044 صفحه) و با شمارگان 500 نسخه و به بهای 57 هزار ریال (جلد اول) و 70 هزار ریال (جلد دوم) از سوی دانشگاه علامه طباطبایی منتشر شده است.
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