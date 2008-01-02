جوانان ایران خود را برای مدیریت جهان آماده کنند / برنامه های ویژه دولت برای دانشجویان نمونه

به گزارش خبرنگار مهر ، دکتر محمود احمدی نژاد که در مراسم تقدیر از دانشجویان نمونه سال 86 دانشگاهها و مراکز آموزش عالی وزارت علوم و همچنین دانشجویان نمونه دانشکده های علوم پزشکی وزارت بهداشت سخن می گفت اظهار داشت: نگاه ملت ایران بخصوص جوانان آن باید به قله های پیشرفت و سعادت کشور باشد زیرا ملت ایران و جوانان آن این شایستگی را دارند تا به سرعت خود را به بالاترین قله های علمی جهان برسانند.

وی افزود: امروز همه جهانیان نیازمند یک حرکت جدید هستند، این برای ملت ایران وظیفه است که پرچمدار همه ملت های عالم باشد.

رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: بنده به عنوان کسی که با سران دیگر کشورها در ارتباطم به عنوان یک دیده بان به شما می گویم که جهان به سرعت در زمینه های بسیار متنوع و گسترده در حال تغییر و تحول است .

دکتر احمدی نژاد با بیان اینکه بشریت امروز از فضای موجود به تنگ آمده است ، گفت: امروز همه اندیشه ها ، آزمایش خود را در صحنه عمل پس داده اند ، همه جریانات فکری ، مدعیان و همه کسانی که فکر می کردند که می توانند با روش هایشان تولیدات فکری جهان را به یک نقطه برسانند امروز آزمایش خود را پس داده اند.

رئیس جمهور گفت: بشر امروز می بیند دستاوردهای قابل توجهی در اختیار ندارد پس بدنبال مطالبه راه و روش و اندیشه نو است.

وی با بیان اینکه چشمان تیزبین تمامی این گزارش های عالم را به خوبی می بیند، اظهار داشت: امروز تقاضاهای فزاینده ای روبروی ملت ایران قرار گرفته است زیرا تمامی ملت ها فهمیده اند هیچ کشوری همچون ملت ایران نمی تواند به نیازهای آنان پاسخ قانع کننده ای دهد.

دکتر احمدی نژاد یادآور شد: در گذشته اعلام می کردند که ملت ایران قادر نیست خود را اداره کند و حرفی برای بشریت ندارد اما پس از گذشت چند دهه شما شاهد احیای مجدد هویت ملت ایران و خودباوری و همچنین قرار گرفتن در مسیری هستید که همه معادلات به نفع ایران رقم می خورد.

وی خاطرنشان کرد امروز اگر همه پیشرفت های علمی را شمارش کنیم بدون تردید همه خواهند گفت که در ایران معجزه ای رخ داده است پس بنده اعلام می کنم که جوانان مصمم و عالم ما باید خود را برای شرایط بهتر آماده کنند و پاسخگوی نیازهای بشریت باشند.

رئیس جمهور یادآور شد: امروز هر جای ایران را نگاه می کنیم جوشش و تلاش را می بینیم که باید خدا را سپاسگزار باشیم. امروز جوانان ما در دانشگاهها و بازارهای کار باید خود را بسازند زیرا به فضل الهی جمهوری اسلامی ایران در حال پیشرفت است.

احمدی نژاد تصریح کرد: بنده به عنوان خادم ملت روزانه تقاضاهای بسیاری در زمینه خدمات مهندسی از سوی کشورهای مختلف دریافت می کنم ولی به دلیل زیاد بودن این تقاضاها قادر به پاسخگویی نیستیم.

وی در ادامه این جلسه خطاب به دانشجویان گفت : دولت برای اینکه دانشجویان نمونه سراسر کشور بتوانند به راحتی ادامه تحصیل دهند شرایط ویژه ای را برای آنان در نظر گرفته است تا بتواند بدون تشریفات ادامه تحصیل دهند که این موضوع در هیئت دولت به تصویب رسیده است.

رئیس جمهور همچنین افزود: دانشجویانی که مدرک دکترای دارند و باید به سربازی بروند می توانند در دانشگاهها فعالیت کنند و آنهایی که آمادگی دارند می توانند با هماهنگی وزرا به عضویت هیئت علمی دانشگاهها درآیند و دانشجویانی که علاقه مند به پژوهش نیز هستند می توانند در دانشگاهها به کارهای پژوهشی بپردازند زیرا دولت برای کارهای پژوهشی بودجه ای را در نظر گرفته است.

وی با اشاره به درخواست خانواده بوتو مبنی بر بررسی حادثه ترور وی از سازمان ملل گفت: خانواده خانم بوتو از سازمان ملل می خواهد تا در خصوص ترور وی تحقیق کنند اما یک عضو دائمی شورای امنیت می گوید نمی شود معلوم است که رد پای ترورها کجاست و سردمداران آن در کجا نشسته اند اینها سندهایی است که قابل استناد است ، شما می بیند که فلان آقا از ترور برخی اشخاص از جمله خانم بوتو حمایت می کندو می گوید که این کار را بعد از سفر من بکنید آیا همین موضوع سندی قابل اهمیتی نیست که بخواهیم به آن استناد کنیم .

دکتراحمدی نژاد در ادامه گفت: بنده به جرأت می گویم که کشورهای زورگو که دم از دموکراسی و آزادی می زنند برای 100 سال دیگر بشریت نیز برنامه ندارند. آنان چطور می توانند با نداشتن برنامه و متوسل شدن به ترور زورگویی مسائل عراق و فلسطین را حل کنند.

وی گفت: این کشورهایی که به اصطلاح طرفدار آزادی ، صلح و دموکراسی هستند حرفی برای کشورهای خودشان ندارند حتی نمی توانند مردم خود را اداره کنند. آنها به چه جرمی انسانها را می کشند . به جرم اینکه به دفاع از کشورهای خود می پردازند؟ حال همین کشورهای زورگو می خواهند تروریسم را از بین ببرند در حالی که منشاء تروریسم خودشان هستند.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: این کشورها با تشکیل برخی سازمانهای می گویند که ما بدنبال مقابله با تروریسم هستیم اما در عمل می بینیم که در پستو بدنبال تروریسم می گردند.

رئیس جمهور تصریح کرد: بنده به جرأت اعلام می کنم مارکسیسم مرد و سکولاریسم و لیبرالیسم هم در حال انحطاط است.

پیش از سخنان دکتر محمود احمدی نژاد از 70 نفر از دانشجویان نمونه تقدیر به عمل آمد.