مهرشاد ماجدی رای داد

به گزارش خبرنگار مهر، مهرشاد ماجدی رئیس هیأت فوتبال استان تهران و عضو هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال با حضور در ورزشگاه شهید افراسیابی رأی خود را به صندوق انداخت.

مرحله اول انتخابات ریاست جمهوری جمعه ۸ تیر ماه برگزار شد بر اساس اعلام وزارت کشور در مرحله اول ۲۴ میلیون و ۵۳۵ هزار و ۱۸۵ رأی اخذ شده که مسعود پزشکیان ۱۰ میلیون و ۴۱۵ هزار و ۹۹۱ رأی و سعید جلیلی ۹ میلیون و ۴۷۳ هزار و ۲۹۸ به مرحله دو انتخابات راه یافتند.

در این مرحله آقایان مسعود پزشکیان با کد انتخاباتی ۲۲ و سعید جلیلی با کد انتخاباتی ۴۴ با هم رقابت می‌کنند. رأی‌گیری در حدود ۵۹ هزار شعبه اخذ رأی انجام می‌شود.