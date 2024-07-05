  1. سیاست
  2. احزاب و تشکلها
۱۵ تیر ۱۴۰۳، ۹:۱۰

در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری؛

مهرشاد ماجدی رای داد

مهرشاد ماجدی رای داد

مهرشاد ماجدی با حضور در ورزشگاه شهید افراسیابی رای خود را به صندوق انداخت.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرشاد ماجدی رئیس هیأت فوتبال استان تهران و عضو هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال با حضور در ورزشگاه شهید افراسیابی رأی خود را به صندوق انداخت.

مرحله اول انتخابات ریاست جمهوری جمعه ۸ تیر ماه برگزار شد بر اساس اعلام وزارت کشور در مرحله اول ۲۴ میلیون و ۵۳۵ هزار و ۱۸۵ رأی اخذ شده که مسعود پزشکیان ۱۰ میلیون و ۴۱۵ هزار و ۹۹۱ رأی و سعید جلیلی ۹ میلیون و ۴۷۳ هزار و ۲۹۸ به مرحله دو انتخابات راه یافتند.

در این مرحله آقایان مسعود پزشکیان با کد انتخاباتی ۲۲ و سعید جلیلی با کد انتخاباتی ۴۴ با هم رقابت می‌کنند. رأی‌گیری در حدود ۵۹ هزار شعبه اخذ رأی انجام می‌شود.

کد مطلب 6157008
فریبرز دارایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه