برنامه سند تحول قضایی برای تقویت تعامل قوه قضاییه با سایر قوا

به گزارش خبرگزاری مهر، فصل سوم سند تحول و تعالی قوه قضائیه، با عنوان «نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول» در ۹ مبحث به موضوعات مربوط به نظام مدیریتی در قوه قضائیه می‌پردازد.

مبحث هفتم از فصل نهم سند تحول قضائی، تحت عنوان «تعامل با سایر قوا و نهادها» چهار برنامه برای بهبود عملکرد قوه قضائیه ارائه می‌دهد.

برنامه سند تحول برای ارتقای تعامل قوه قضائیه با سایر قوا و نهادها

سند تحول و تعالی قوه قضائیه برای ارتقای نحوه تعامل قوه قضائیه با سایر قوا و نهادها ۴ برنامه کوتاه‌مدت (تا پایان سال ۱۴۰۳) ذیل را مشخص کرده است:

۱) تشکیل کمیته تخصصی به‌منظور ارائه نظرات مشورتی به رئیس قوه قضائیه جهت طرح در جلسات شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، شورای‌عالی امنیت ملی، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و شورای‌عالی فضای مجازی

حوزه ریاست قوه قضائیه مسئولیت تشکیل این کمیته را برعهده دارد.

۲) تقویت تعامل قوه قضائیه با مجلس شورای اسلامی از طریق:

تشکیل کارگروه‌های مشترک با کمیسیون‌ها به‌ویژه کمیسیون قضائی و حقوقی، کمیسیون اصل نود و کمیسیون اقتصادی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به‌منظور فراهم‌سازی امکان هم‌افزایی در فرآیند اصلاح و تصویب قوانین مورد نیاز در اجرای سند تحول

تشکیل کارگروه‌های استانی با حضور رؤسای کل دادگستری‌ها و نمایندگان مجلس شورای اسلامی

تسریع در رسیدگی به گزارش‌های ارسالی از سوی مجلس شورای اسلامی با اولویت گزارش‌های تحقیق و تفحص و کمیسیون اصل نود و اعلام نتایج اقدامات انجام شده

معاونت اول، حوزه ریاست، معاونت حقوقی و امور مجلس، وزارت دادگستری و دادگستری استان‌ها مسئولیت اجرای این برنامه را بر عهده دارند.

۳) تشکیل کارگروه‌های مشترک بین قوه قضائیه و قوه مجریه به منظور هم‌افزایی در زمینه مسائل مهم مانند تدوین قوانین و مقررات، بودجه، اداری و استخدامی در سطح ملی و تشکیل کارگروه‌های متناظر در سطح استان‌ها

تشکیل این کارگروه‌ها بر عهده معاونت اول، حوزه ریاست، وزارت دادگستری، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی و دادگستری استان‌هاست.

۴) اجرای «دستورالعمل جامع امور نمایندگان قوه قضائیه و نظارت بر مراجع شبه قضائی» و پیگیری ابلاغ آرا به‌صورت الکترونیکی به ذی‌نفعان، شفاف‌سازی معیارها و فرآیند انتخاب نمایندگان بر اساس گذراندن دوره‌های آموزشی لازم و نظارت سامان‌های بر عملکرد نمایندگان

معاونت اول، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی و دادگستری استان‌ها مسئولیت اجرای این موضوع را برعهده دارند.