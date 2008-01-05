آغاز ثبت ‌نام داوطلبان مجلس هشتم

به گزارش خبرنگار مهر از ستاد انتخابات کشور، ثبت نام از کاندیداهای مجلس هشتم تا روز جمعه 21 دی به مدت هفت روز ادامه خواهد داشت .

بر اساس این گزارش، براساس اعلام وزارت کشور داوطلبان می توانند از امروز با مراجعه به سایت اینترنتی رسمی وزارت کشور به آدرس www.moi.ir و قسمت ثبت نام داوطلبان نمایندگی هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی، ضمن تکمیل فرم ثبت نام، نسخه چاپ شده فرم مذکور را به همراه اصل شناسنامه عکس دار، سه نسخه تصویر کلیه صفحات شناسنامه، ده قطعه عکس جدید 4×3 ، اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی معتبر و یا معادل آن، اصل و تصویر برگ پایان خدمت وظیفه عمومی و یا مدرکی معتبر دال بر روشن بودن وضعیت مشمولیت خدمت وظیفه عمومی که به تأیید اداره وظیفه عمومی رسیده باشد ، به فرمانداری ها و بخشداری های مراکز حوزه های انتخابیه یا وزارت کشور یا سفارتخانه ها، کنسولگری های و یا نمایندگی های سیاسی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور شخصاً تسلیم نمایند.

شرایط انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام به موجب ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل است:

1- اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.

2- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.

3- ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه.

4- داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن.

5- نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه.

6- سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی.

7- حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام.

تبصره 1- داوطلبان نمایندگی اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی از التزام عملی به اسلام، مذکور در بند (1) مستثنی بوده و باید در دین خود ثابت العقیده باشند.

تبصره 2- مدرک تحصیلی لیسانس یا معادل آن به شرط داشتن پنج سال سابقه خدمت اجرائی در سطح کارشناسی و بالاتر در بخش های خصوصی یا دولتی و یا پنج سال سابقه فعالیت آموزشی و یا پژوهشی با تأیید مراجع ذیربط و یا سابقه یک دوره نمایندگی مجلس می تواند جایگزین مدرک کارشناسی ارشد باشد.

تبصره 3- هر دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی معادل یک مقطع تحصیلی فقط برای شرکت در انتخابات محسوب می شود.

ستاد انتخابات کشور ".

در ضمن به استناد تبصره دو ماده 9 قانون یادشده هیچ یک از داوطلبان نمایندگی نمی توانند در بیش از یک حوزه انتخابیه خود را نامزد کنند. در غیر این صورت نامزدی آنان کلا باطل و از شرکت در انتخابات آن دوره مجلس محروم می شوند.

همچنین به استناد ماده 46 قانون مذکور چنانچه داوطلبی پس از ثبت نام به صورت کتبی انصراف خود را به این فرمانداری یا وزارت کشور اعلام کند دیگر عدول از انصراف پذیرفته نخواهد شد.

پانزدهم اسفند اسامی قطعی نامزدهای انتخابات اعلام و انتخابات مجلس هشتم روز جمعه بیست و چهارم اسفند برگزار خواهد شد.