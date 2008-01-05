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۱۵ دی ۱۳۸۶، ۱۵:۵۰

پردیس سینمایی در بجنورد احداث می شود

بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان شمالی گفت: شهرک سینمایی در بجنورد احداث می شود.

محمدرضا سوقندی در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: پردیس سینمایی در زمینی به مساحت 10 هزار متر مربع احداث می شود که در صورت ساخت پردیس که دارای تالار نیز هست، مشکل مرکز استان خراسان شمالی در بخش فضای فرهنگی برطرف می شود.

وی افزود: همچنین موزه هنرهای معاصر نیز در کنار پردیس سینمایی در زمینی به مساحت پنج هزار متر مربع احداث خواهد شد و کمیسیون ماده 32 توجیه فنی و اقتصادی این طرحهای فرهنگی را برای اجرا در مرکز استان تایید کرده است.

سوقندی یادآور شد: هم اکنون با رایزنی انجام شده با شهرداری بجنورد به دنبال شناسایی زمین 15 هزار متری برای ایجاد پردیس  سینمایی و موزه هنرهای معاصر در بجنورد بودیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان شمالی عنوان کرد: بودجه لازم برای ساخت این فضای فرهنگی و هنری در بجنورد در لایحه بودجه سال 87 کل کشور از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گنجانده شده است.

وی حداقل زمان برای اجرای این طرح را پس از تحویل زمین، حداکثر سه سال اعلام کرده است.

کد مطلب 616006

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