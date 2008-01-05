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۱۵ دی ۱۳۸۶، ۱۸:۴۹

شرکت شش هزار نفر در گفتمان های دینی اسد آباد

همدان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان همدان گفت: بیش از شش هزار نفر از جوانان و نوجوانان شهرستان اسدآباد از برنامه گفتمانهای دینی بهره مند شده اند.

حجت الاسلام ولی ا.. محمودی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: در این گفتمانها که در 30 جلسه برگزار شد استادان مجربی از حوزه و دانشگاه حضور داشتند.

محمودی نژاد هدف از برگزاری این نشست ها را ایجاد اعتماد به نفس در جوانان و نوجوانان وآشنایی آنها با مسائل روز جامعه عنوان کردو اظهار داشت: در این گفتمانها در زمینه آسیب های اجتماعی، شبهات دینی، عرفان و نحله های انحرافی، زن و خانواده و مهارت های زندگی بحث و تبادل نظر شد.

وی یاد آور شد: این گفتمانها هر ساله در تمامی شهرستانها برگزار می شود و در سال آینده نیز برنامه هایی در این زمینه پیش بینی شده است.

کد مطلب 616025

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