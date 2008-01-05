شرکت شش هزار نفر در گفتمان های دینی اسد آباد

حجت الاسلام ولی ا.. محمودی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: در این گفتمانها که در 30 جلسه برگزار شد استادان مجربی از حوزه و دانشگاه حضور داشتند.

محمودی نژاد هدف از برگزاری این نشست ها را ایجاد اعتماد به نفس در جوانان و نوجوانان وآشنایی آنها با مسائل روز جامعه عنوان کردو اظهار داشت: در این گفتمانها در زمینه آسیب های اجتماعی، شبهات دینی، عرفان و نحله های انحرافی، زن و خانواده و مهارت های زندگی بحث و تبادل نظر شد.

وی یاد آور شد: این گفتمانها هر ساله در تمامی شهرستانها برگزار می شود و در سال آینده نیز برنامه هایی در این زمینه پیش بینی شده است.

