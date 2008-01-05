لیگ آینده سازان جودو پس از یکسال پیگیری شد

به گزارش خبرنگار مهر ، هفته اول این رقابتها 25 دیماه 85 با حضور 22 تیم برگزار شده بود ولی به دلایل مختلف این رقابتها به مدت یکسال تعطیل شد تا سرانجام در حالیکه چند تیم انصراف داده بودند متولیان امر تصمیم به برگزاری هفته دوم این رقابتها گرفتند.

هفته دوم روز جمعه در سالن آبفا تهران با برگزاری 20 بازی پیگیری شد. در گروه اول این رقابتها که آرین سفال یزد، سند کرج ، دخانیات شهر کرد ، حوزه جنوبشرق ، غرب فوکا کرمانشاه ، آمن شهرری ، هیئت جودوی کرمانشاه و برق تهران حضور داشتند که در نهایت آمن شهرری از 10 بازی با 30 امتیاز در صدر جدول ایستاد . دخانیات شهرکرد با 25 امتیاز در مکان دوم جدول ایستاد و برق تهران هم 21 امتیاز در جای سوم قرار گرفت.

در گروه دوم نیز مدرسه جودوی گیلان ، پتوی لاله اسلامشهر، مهر منطقه 13 تهران ، جوانه ، هیئت جودوی کرمان خضور داشتند که در پایان پتوی لاله اسلامشهر با 30 امتیاز در جای نخست جدول ایستاد، جوانه با 24 امتیاز دوم شد و مدرسه جودوی گیلان هم با 21 امیتاز سوم شد.

گویا قرار نیست هفته سوم در سال 87 برگزار شود و فدراسیون قبل از پایان سال این رقابتها را به پایان خواهد رساند.

