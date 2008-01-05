ثبت سفارش واردات از مناطق آزاد به سرزمین اصلی مجاز اعلام شد

حسین سلطانی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به دنبال تصمیمات کمیته امور بانکی طرح ملی ساماندهی روابط اقتصادی، تجاری و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه خلیج فارس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گشایش اعتبار اسنادی و ثبت سفارش واردات از طریق مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به سرزمین اصلی را مجاز اعلام کرد.

نماینده تام الاختیار وزیر بازرگانی در امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: این اقدام در راستای رونق تجارت خارجی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور و تقویت مبادلات تجاری بنگاههای اقتصادی کشور با دنیای خارج از طریق مناطق آزاد مذکور به جای کشورهای حوزه خلیج فارس صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: براساس این بخشنامه گشایش اعتبار و ثبت سفارش برات اسنادی برای واردات کالا به سرزمین اصلی از طریق گمرکات فعال در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی مندرج در لیستی خاص که مبادرت به صدور پروانه ترخیص قطعی کالا می نمایند نیز با رعایت مجموعه مقررات ارزی بلامانع است.

سلطانی نیا افزود: به دلیل مقررات خاص حاکم در مناطق به لحاظ انبارداری، سازمان هر منطقه باید متعهد شود قبل از ظهرنویسی اسناد توسط بانک گشایش کننده اعتبار، از صدور قبض انبار قابل معامله خودداری کند.

