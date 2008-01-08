پایگاه امداد و نجات دریایی بوشهر سرنشینان شناور طوفان زده را نجات داد

محسن مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر اظهار داشت: این شناور با شش سرنشنین در فاصله ‪ ۴/۵‬کیلومتری ساحل در آب های بندر بوشهر به علت نقص فنی و بریدگی لنگر و شرایط طوفانی دریا در حال برخورد با صخره بود.

وی افزود: امدادگران پایگاه دریایی جلالی بلافاصله پس از اطلاع خود را به این شناور رساندند و از برخورد آن با صخره جلوگیری کردند و موتورلنج و سرنشینان آن را سالم به ساحل رساندند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر عنوان کرد: در این عملیات نجات که دوشنبه شب انجام شد، یک فروند قایق فنتیل و شش امدادگر پایگاه امداد و نجات دریایی جمعیت هلال احمر بوشهر شرکت داشتند.