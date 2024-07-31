به گزارش خبرگزاری مهر، معاون اول رئیس جمهور در پی ترور و شهادت اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس پیام تسلیت صادر کرد.

در پیام تسلیت عارف آمده است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

شهادت جناب آقای اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس به عنوان یکی دیگر از جلوه‌های «تروریسم دولتی» و از پیامدهای سکوت مجامع بین المللی در قبال جنایات مستمر رژیم صهیونیستی و نقض آشکار و پی در پی مقررات بین المللی است.

این اقدام مذبوحانه مبتنی بر اهدافی شوم از جمله بحران آفرینی جدید در سطح منطقه و به چالش کشیدن مناسبات منطقه‌ای و بین المللی جمهوری اسلامی ایران در این مقطع زمانی به ویژه در آغاز به کار «دولت وفاق ملی» بوده است.

شهادت اسماعیل هنیه چالشی در مسیر مقاومت ایجاد نکرده و به انگیزه جدیدی برای پیوند بیشتر میان مجاهدان علیه دهه‌ها اشغال، سرکوبگری و جنایت بدل خواهد شد.

اینجانب شهادت این انسان آزاده، مؤمن و پرهیزکار را به آزادگان جهان، ملت مظلوم و مقاوم فلسطین و خانواده شهیدپرور ایشان تبریک و تسلیت عرض می‌کنم.

به یاری خداوند، پیروز نهایی برای فلسطین مقاوم خواهد بود.

محمدرضا عارف

معاون اول رئیس جمهور»