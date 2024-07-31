به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید حسین مؤمنی بعدازظهر چهارشنبه در تجمع مردم قم برای محکومیت ترور شهید هنیه گفت: خون خواهی این شهید مجاهد که مهمان ما بوده حق ایران است.

استاد حوزه علمیه قم بیان کرد: اقدام مذبوحانه ای که در ترور شهید هنیه صورت گرفت به بهترین شکل توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران پاسخ داده خواهد شد.

حجت الاسلام مؤمنی با بیان اینکه همه ما مطیع امر رهبر معظم انقلاب هستیم افزود: ولی فقیه نایب امام زمان (عج) است و از حرم مطهر کریمه اهل بیت علیهم السلام اعلام می‌کنیم که فقط در انتظار اشاره رهبر معظم انقلاب هستیم.

استاد حوزه علمیه قم بیان کرد: ما حاضر هستیم در این مسیر جان خود را فدا کنیم و این امر را افتخاری برای خود می‌دانیم.

وی با اشاره به اتحاد کشور در مراسم تحلیف رئیس جمهور گفت: این وحدت و اتحاد موجب ترس دشمنان شد و این حرکت ترور شهید هنیه نشانه ضعف جبهه استکبار است.

حجت الاسلام مؤمنی تصریح کرد: دشمنان باید منتظر پاسخ کوبنده و عبرت آموز ایران اسلامی و آزادی خواهان جهان باشند و اسرائیل دیگر روز خوشی به خود نخواهد دید و امیدواریم به زودی خبر نابودی رژیم اشغالگر قدس و نخست وزیر آن را بشنویم.