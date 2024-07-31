به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی جاودان عصر چهارشنبه در آئین انعقاد تفاهم نامه همکاری احداث مرکز خدمات رفاهی مجتمع آموزشی، درمانی و پژوهشی پیامبر اعظم (ص) بندرعباس اظهار کرد: طبق تفاهم نامه‌ای که امروز بین دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و اتاق بازرگانی هرمزگان منعقد شد همراه سرایی به متراژ ۱۵۰۰ متر مربع احداث خواهد شد.

وی افزود: این پروژه قرار است با مشارکت اتاق بازرگانی هرمزگان ۴۰ واحد ۱۵ متری برای رفاه حال مراجعین به بیمارستان شهید محمدی با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان ساخته خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بیان کرد: طی دولت سیزدهم ۲۲۵ تخت بیمارستانی به ظرفیت‌های درمانی استان هرمزگان اضافه شد و در حال حاضر نیز در قالب سه بیمارستان ۱۰۰۰ تخت بیمارستان در دست احداث است.

جاودان بیان کرد: طی یک سال گذشته در مراکز درمانی هرمزگان یک میلیون و ۳۰۰ هزار بیمار خدمات درمانی دریافت کرده‌اند.

وی ادامه داد: در حال حاضر بالغ بر ۱۵ رشته مرتبط با حوزه‌های بهداشت و درمان در دانشگاه علوم پزشکی شرق هرمزگان تدریس می‌شود که به جد پیگیر هستیم بتوانیم امکان جذب بدون کنکور دانشجویان بومی در حوزه کاردانی را فراهم کنیم چرا که بخش عمده‌ای از پزشکانی که در استان هستند بعد از مدتی فعالیت در هرمزگان به شهرهای خود انتقالی می‌گیرند.