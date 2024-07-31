به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، وزیر خارجه ترکیه امروز چهارشنبه در بیانیه ای شهید اسماعیل هنیه را نماد مقاومت فلسطین توصیف کرد.

وزیر امور خارجه ترکیه ضمن ابراز تسلیت در پی شهادت اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس و اشاره به تلاش های وی برای دستیابی به آتش بس، وی را نماد مقاومت فلسطین خواند.

بر اساس اعلام این رسانه، هاکا فیدان در این خصوص گفت: شهادت برادر عزیزم اسماعیل هنیه را با اندوهی عمیق دریافت کردم. او زندگی خود را به موضوع فلسطین و آوردن صلح و آرامش به فلسطین اختصاص داده بود.

فیدان ضمن طلب رحمت برای شهید هنیه و عرض تسلیت به بستگان وی تصریح کرد: ما شاهد تلاش‌ های اخیر او برای برقراری آتش‌ بس (در غزه) بودیم. حتی زمانی که اعضای خانواده‌ اش توسط (رژیم) اسرائیل به شهادت رسیدند، هرگز ایمان خود به صلح را از دست نداد. اسماعیل هنیه به نمادی از مقاومت افتخارآمیز فلسطین تبدیل شده بود. یاد و خاطره عزیز او در مبارزه عادلانه ملت فلسطین زنده خواهد ماند.