به گزارش خبرنگار مهر، احمد مرادی چهارشنبه شب در آئین آغاز عملیات اجرایی همراه سرای بیمار مجتمع آموزشی، درمانی و پژوهشی پیامبر اعظم (ص) بندرعباس، اظهار کرد: در گذشته کم سابقه بوده است که اتاق بازرگانی هرمزگان در کنار مردم به امور عام‌المنفعه نیز توجه کند و از این بابت باید قدردان مسؤولان اتاق بازرگانی استان باشیم‌.

وی افزود: یکی از نگرانی‌هایی که در مرکز استان وجود دارد بحث زیرساخت‌های تنها بیمارستان دولتی مرکز استان است؛ بیمارستان شهید محمدی بندرعباس پذیرای بیمارانی از استان‌های همجوار به ویژه بیمارانی از جنوب کرمان و جنوب استان فارس است که به دلیل نزدیکی به بندرعباس برای دریافت خدمات درمانی به این شهر مراجعه می‌کنند.

مرادی بیان کرد: وضعیت پذیرایی از همراهان بیماران در بیمارستان شهید محمدی به هیچ وجه مناسب نبوده و نیست و مردم مجبور هستند در حیاط بیمارستان و زیر درختان به انتظار بایستند که در فصل تابستان مردم به هر جا که پناه ببرند تأثیری در دما و گرما ندارد و از این رو همواره شرمنده مردم بوده‌ایم.

نماینده مردم بندرعباس، قشم، حاجی‌آباد، خمیر و ابوموسی در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بسیار خوشنود هستیم که این نگاه زیبا برای حل این مشکل در بندرعباس ایجاد شده است و با احساس تکلیف همه بخش‌ها قرار است این نقیصه رفع شود.

وی خاطرنشان کرد: باید از استاندار هرمزگان تشکر کنیم چرا که اگر پیگری‌های مجدانه او نبود هنوز مشکل بخش دیالیز در بندرعباس حل نشده بود چنانچه قبل از دولت سیزدهم دسترسی به دستگاه‌های دیالیز با کیفیت حل نشده بود.

مرادی تاکید کرد: لازم است پیگیری‌ها برای تأمین تعدادی دیگر از دستگاه‌های دیالیز نیز انجام شود تا سطح این خدمت در مرکز استان ارتقا پیدا کند.