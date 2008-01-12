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۲۲ دی ۱۳۸۶، ۱۴:۵۱

"من درون" از سینما و ماوراء پخش می‌شود

"من درون" از سینما و ماوراء پخش می‌شود

فیلم سینمایی "من درون" به کارگردانی رولاند ساسو ریشتر فردا شب 23 دی در قالب برنامه سینما و ماوراء از شبکه چهار سیما روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، تریلر روانشناختی "من درون" محصول سال 2003 آمریکا و بریتانیا به کارگردانی رولاند ساسو ریشتر است و فیلمنامه را مایکل کانی بر مبنای نمایشنامه‌ "نقطه مرگ" خودش نوشته است. در این فیلم 90 دقیقه‌ای رایان فیلیپه، سارا پولی، پایپر پرابو، استفن ری و رابرت شان لئونارد نقش‌آفرینی کرده‌اند.

فیلم سینمایی "من درون" با بودجه‌ای معادل 9 میلیون دلار ساخته شده و داستان درباره جوانی به نام سایمن کیبل است که یک روز با آشفتگی و سردرگمی در بیمارستان به هوش می‌آید و به زودی از طریق پزشکان خود پی می‌برد مبتلا به بیماری فراموشی شده و نمی‌تواند دو سال گذشته زندگی خود را به یاد بیاورد.

گروهی از منتقدان این فیلم را به خاطر خط داستانی‌اش با فیلم‌هایی مانند "یادگاری"، "نرد‌بان جیکاب"، "اثر پروانه‌ای" و "اگزیستنز" مقایسه کردند. این نخستین فیلم انگلیسی ریشتر فیلمساز 47 ساله آلمانی است که از فیلم‌های قبلی او می‌توان به "تونل" و "پس از حقیقت" اشاره کرد.

کد مطلب 619866

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