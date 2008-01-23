کتاب سرگذشت و آثار تصویرگر بزرگ ایران به بازار آمد

به گزارش خبرنگار مهر، خاندان غفاری کاشانی از زمره خاندانهای هنرمند کاشان اند و تا جایی که کتب رجال ثبت کرده اند چندین مصور ماهر پرورده اند. میرزا محمدخان معروف به کمال الملک - نقاش سرشناس - برادر ابوتراب و ابوالحسن خان صنیع الملک - نقاش باشی دربار قاجار - عموی وی بوده است.

توفیق سبحانی در پیشگفتار کتاب با اشاره به اینکه مانی برای آنکه مردم بی سواد هم اصول تعالیم آیین او را بیاموزند کتابهایش را با تصاویر زیبا می آراست و به همین دلیل بود که او را مانی نقاش نامیده اند، می نویسد: ایرانیان مسلمان در دوره بنی امیه تنها به کشیدن تصویر نباتات و جمادات بسنده نکردند و در این راه هنر خود را به درجه اعلی ترقی رساندند. در دوره صفویه، نقاشی رونق و شکوهی تمام یافت و عمارات و کاخ های سلطنتی به آیات و علاماتی از نقوش و تصاویر مزین شد. در همین دوران بود که نقاشی اروپایی هم میان استادکاران ایرانی رایج شد... هنر و کارهای ظریف از عطایایی است که خداوند به مردم بعضی شهرها و منطقه ها بیش از جاهای دیگر عنایت کرده است که کاشان یکی از آن شهرهاست.

محمد گلبن هم در یادداشتی درباره ابوترب غفاری آورده است: چهره پردازی و نقش آرایی در جراید ایران از آغاز به نام خاندان غفاری کاشانی به ثبت رسیده است. کسانی که روزنامه "دولت علیه ایران" را دیده اند قلم سحار صنیع الملک و کمال الملک را در پردازش چهره ها از یاد نمی برند. وقتی به دستور ناصرالدین شاه قرار شد روزنامه آبرومندی برای درج سرگذشت و شرح احوال رجال دوره ناصری انتشار یابد کمال الملک را راضی کردند که اجازه دهد برادرش که دست پرورده میرزا عبدالمطلب اصفهانی نقاش باشی بود چهره آرایی و تصویرگری روزنامه "شرف" را به عهده بگیرد... درباره هنروران این خاندان گاهی اشاراتی دیده می شود اما کاری که شایسته میرزا ابوتراب خان غفاری باشد وجود نداشت. افسوس که ابوتراب خیلی زود از مشکلات زندگی به تنگ آمد و به هستی خود خاتمه داد.

کتاب در بخشهای سالشمار و سرگذشت میرزا، همکاری وی با روزنامه شرف، سفرنامه مازندران اولین اثر هنری میرزا ابوتراب، نظر کمال الملک درباره ابوتراب، هنروران هم عهد میرزا، میرزا و همکاران او در دارالطباعه دولتی و دارالترجمه مبارکه، فهرست آثار قلمی وی، تصاویر و... سرگذشت و آثار میرزا را در اختیار خواننده قرار می دهد.

کمال الملک درباره برادرش ابوتراب در رساله ای به قلم خود نوشته است: میرزا ابوتراب برادر بزرگ من در زمان اعتمادالسلطنه محمد حسن خان، روزنامه شرف را نقاشی می کرد و میرزا محمد رضای کلهر می نوشت. از میرزا ابوتراب جز روزنامه چندان کار دیگری نمانده است. میرزا ابوتراب منصب سرهنگی داشته در انطباعات بود و دو دختر داشت.

"تصویرگر بزرگ؛ میرزا ابوتراب خان غفاری کاشانی" به صورت مصور (رنگی) در 1000 نسخه ،440 صفحه و با قیمت 10 هزار تومان به چاپ رسیده است.