به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در حالی که دولت آمریکا تلاش خود برای اعمال تحریم های تجاری علیه ایران شدت بخشیده و همچنین با وجود انتشار خبرهایی مبنی بر تحریم بانکی و تجاری ایران از سوی کشورهای حاشیه خلیج فارس، یک موسسه اقتصادی آمریکایی با انتشار آماری خبر از افزایش چشمگیر حجم سرمایه گذاری در ایران از سال 2000 تا 2007 خبر داد.

بر اساس این آمار که توسط موسسه اقتصادی "امریکن اینترپرایز" از شرکتها ، پایگاه های اینترنتی و دیگر پایگاه های اطلاعاتی جمع آوری شده است، کشور چین در این مدت بیشترین حجم سرمایه گذاری در ایران را به خود اختصاص داده است.

حجم کل سرمایه گذاری های چین در ایران از سال 2000 تا 2007 حداقل 101 میلیارد و 740 میلیون دلار گزارش شده که از این میزان پتروشیمی نفت و گاز 96 میلیارد و 700 میلیون دلار، بانکداری ،مالی و اعتباری 620 میلیون دلار، ساخت وساز ، برق وانرژی 3 میلیارد و 380 میلیون دلار وحمل و نقل 1 میلیارد و 80 میلیون دلار را به خود اختصاص داده‌اند.

بزرگترین پروژه امضا شده با چین پروژه 70 میلیارد دلاری با شرکت سینوپک این کشور در سال 2004 برای توسعه میدان گازی یاد آوران گزارش شده است.

فرانسه که بعد از چین بیشترین سرمایه گذاری در ایران رابه خود اختصاص داده است ،از سال 2000 تا 2007 دست کم 29 میلیارد و 900 میلیون دلاردر ایران سرمایه گذاری کرده که از این میزان، پتروشیمی نفت و گاز 18 میلیارد و 500 میلیون دلار،بانکداری، مالی و اعتباری 9 میلیارد و 200 میلیون دلار، ساخت و ساز و برق و انرژی یک میلیارد و 250 میلیون دلار و حمل ونقل 600 میلیون دلاررا به خود اختصاص دادند.

بزرگترین قرار داد امضا شده بین ایران و فرانسه با شرکت توتال این کشور در سال 2002 برای توسعه فازهای 9 تا 12 پارس جنوبی با ارزش بالغ بر 4 میلیارد دلار گزارش شده است.

آلمان که در این رده بندی سومین سرمایه گذار بزرگ در ایران است، در این مدت دست کم 25 میلیارد و 400 میلیون دلار سرمایه گذاری کرد.

این کشور در زمینه های پتروشیمی نفت و گاز 9 میلیارد و 820 میلیون دلار ، بانکداری ، مالی واعتباری 2 میلیارد و 140 میلیون دلار، ساخت و ساز و برق و انرژی 3 میلیارد و 380 میلیون دلار، ارتباطات 245 میلیون دلارو در بخش حمل و نقل حمل و نقل 9 میلیارد و 860 میلیون دلار سرمایه گذاری کرد.

بیشترین سرمایه گذاری آلمان در ایران ساخت راه آهن تهران - مشهد با سرمایه گذاری بالغ بر 9 میلیارد و 140 میلیون دلاردر سال 2007 گزارش شده است.

بر اساس این گزارش میزان سرمایه گذاری ایتالیا درایران از سال 2000 تا 2007 حداقل 24 میلیارد و 700 میلیون دلار بود.

از این میزان، پتروشیمی نفت وگاز 21 میلیارد دلار، بانکداری ، مالی و اعتباری 2 میلیارد و 30 میلیون دلار، ساخت و ساز و برق وانرژی یک میلیارد و 450 میلیون دلار و حمل و نقل 270 میلیون دلاررا به خود اختصاص دادند.

- بزرگترین قرار داد در سال 2000 با شرکت "ای ان آی " برای توسعه میدان های گازی 4 و 5 پارس جنوبی گزارش شد..

همچنین حجم کل سرمایه گذاری ژاپن در این مدت 16 میلیارد و 900 میلیون دلار بود .ژاپن در زمینه های پتروشیمی نفت وگاز 9 میلیارد و 320 میلیون دلار، بانکداری مالی واعتباری 5 میلیارد و 900 میلیون دلار، ساخت وساز و برق و انرژی یک میلیارد و 690 میلیون دلار سرمایه گذاری کرد.

بیشترین سرمایه گذاری ژاپن در سال 2001 با ارزش بالغ بر 3 میلیارد دلار گزارش شد.

بر اساس این آمار روسیه و ایالات متحده آمریکا کمترین حجم سرمایه گذاری را به خود اختصاص دادند.

به گزارش مهر ، میزان سرمایه گذاری روسیه در ایران در این مدت 3 میلیارد و 750 میلیون دلار بود که از این میزان یک میلیارد و 600میلیون دلار در بخش پتروشیمی نفت ، یک میلیارد دلار در بخش ساخت و ساز و برق و انرژی، 700 میلیون دلار در بخش نظامی و450 میلیون دلاردر بخش حمل و نقل بود.

بزرگترین قرار داد با این کشور با شرکت گازپروم در سال 2000 با ارزشی بالغ بر یک میلیارد و 600 میلیون دلار گزارش شد.

شرکت‌های آمریکایی نیز در این مدت 3 میلیارد و 600 میلیون دلار در ایران سرمایه گذاری کرد که تمام این میزان در بخش نفت و گاز پتروشیمی بود.



این درحالی است که حجم سرمایه گذاری انگلیس در ایران دست کم 12 میلیارد و 700 میلیون دلار گزارش شد.

این کشور10 میلیارد و 300 میلیون دلار دربخش پتروشیمی نفت و گاز، 2 میلیارد و 440 میلیون دلار در بخش بانکداری ، مالی واعتباری و 40 میلیون دلار در بخش ارتباطات سرمایه گذاری کرد.

بیشترین سرمایه گذاری این کشوردر سال 2000 به ارزشی بالغ بر 4 میلیارد دلار با شرکت "بی جی" برای توسعه میدان های 9 تا 12 پارس جنوبی گزارش شد.