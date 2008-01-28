به گزارش خبرگزاری مهر، "انقلاب اسلامی ایران در آئینه تصاویر" در دهه فجر در 10 قسمت 30 دقیقهای از شبکه یک پخش میشود و به گفتگو با خبرنگاران و کارگردانانی اختصاص دارد که درباره انقلاب گزارش یا فیلم تهیه کردهاند. تحلیل چند مستند شبکه BBC درباره انقلاب و گفتگو با تبریزی، صدرعاملی و ... از دیگر بخش های این برنامه است.
در این برنامه حسن اسدی به عنوان راوی حضور دارد و یحیی ایلبیگی نیز کارگردان آن است. "انقلاب اسلامی ایران در آئینه تصاویر" را شهریار افشاریپور برای گروه سیاسی شبکه اول سیما تهیه میکند و از دوازدهم بهمن هر شب به مدت 30 دقیقه از این شبکه پخش خواهد شد.
"سفرنامه باد صبا" از تولیدات گروه خانواده در 10 قسمت 15 دقیقهای در ایام دهه فجر از شبکه یک روی آنتن میرود. این برنامه بر مبنای مستند "باد صبا" اثر لاموریس فیلمساز فرانسوی تولید شده و تلاش دارد دستاوردهای کشور را بعد از پیروزی انقلاب را به نمایش بگذارد.
مستند "ارمغان" با هدف معرفی دستاوردهای انقلاب در دهه فجر از شبکه یک پخش میشود. نمایش دستاوردهای انقلاب در عرصه گازرسانی، برقرسانی به روستاهای دورافتاده، پیشرفتهای دانشمندان در زمینه سلولهای بنیادی و ... از مهمترین بخشهای این مستند است که در 13 قسمت 15 دقیقهای به تهیهکنندگی محمد رفیعی و کارگردانی اکبر آقامحمدی تهیه شده است.
مجموعه مستند داستانی "خورشیدوارهها" دهه فجر از شبکه اول سیما پخش می شود. این مجموعه که در گروه تلویزیونی شاهد تهیه شده به معرفی زنان مبارز مسلمان و نقش آنان در مبارزات اجتماعی کشورهای اسلامی میپردازد.
مجموعه "جغرافیای فریاد" در ایام دهه فجر از شبکه اول پخش میشود. این برنامه به مکانهایی چون میدان شهداء، مدرسه فیضیه قم، دانشگاه تهران و ... که محل وقوع حوادث مهم رخ داده در دوران مبارزات انقلاب اسلامی است، میپردازد.
