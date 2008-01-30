یک معلم کرجی موفق به کسب سه جایزه بین المللی شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، گلنار ثروتیان در رقابت با کشورهای برزیل، روسیه، فنلاند، لهستان، ترکیه، مکزیک و ایتالیا در جشنواره دو سالانه کارتن و تصویرسازی چین موفق به کسب جایزه منتخب هیئت داوران شد.

این فرهنگی کرجی چندی پیش نیز با درخشش در جشنواره دوسالانه تصویرگری بلگراد صربستان موفق به چاپ آثار خود در کاتولوگ نهایی جشنواره شد و سه اثر از این هنرمند در نمایشگاه مذکور مورد پذیرش قرار گرفت.

همچنین این فرهنگی در جشنواره کاریکاتور دوسالانه استانبول ترکیه با ارائه طرحی با موضوع "تعامل فرهنگی" مورد پذیرش قرار گرفت و به زودی در مرحله دوم این جشنواره نیز با دیگر شرکت کنندگان رقابت خواهد کرد.

گلنار ثروتیان دبیر گرافیک هنرستانهای آموزش و پرورش ناحیه سه کرج، هم اکنون به سفارش دبیرخانه جشنواره کتابهای درسی وزارت آموزش و پرورش، مشغول به تصویرگری کتاب فارسی بخوانیم و بنویسیم سال دوم راهنمایی ویژه دانش آموزان استثنایی است.