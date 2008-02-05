به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه که به مدت هشت روز ادامه دارد موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران به نمایندگی از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران حضور دارد.

در غرفه ایران بیش از 350 عنوان کتاب در موضوعات اسلام، انقلاب اسلامی، هنر، ایران شناسی، ادبیات کلاسیک ایران و کودک و نوجوان ارائه شده است.

احسان الله حجتی قائم مقام نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و مدیرعامل موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران که در این نمایشگاه حضور دارد عصر دیروز با رئیس نمایشگاه بین المللی کتاب دهلی دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار رئیس نمایشگاه دهلی ضمن ابراز خوشحالی از اینکه ایران برای اولین بار در این نمایشگاه حضور یافته، برای همکاری مشترک بین دو نمایشگاه اعلام آمادگی کرد و مقرر شد طرفین برای حضور ناشران دو کشور در دو نمایشگاه به تبادل غرفه رایگان بپردازند. در این دیدار همچنین مقرر شد طرفین درباره ترجمه و چاپ آثار برگزیده دو کشور با یکدیگر همکاری کنند.

نمایشگاه کتاب دهلی نو که یکی از بزرگترین نمایشگاه های کتاب دنیاست، هر دو سال یک بار در مساحتی بیش از 45 هزار متر مربع و در 13 سالن برگزار می شود.

هند سومین کشور تولیدکننده کتاب به زبان انگلیسی پس از آمریکا و انگلیس است و ناشران این کشور به بیش از 32 زبان کتاب چاپ می کنند. نمایشگاه کتاب دهلی نو برای اولین بار در سال 1972 توسط بنیاد ملی کتاب هند برگزار شد. این بنیاد یادگار جواهر لعل نهرو است.

در هجدهمین دوره این نمایشگاه بیش از دو هزار و 200 ناشر از سراسر هند و 22 کشور جهان از جمله ایران حضور دارند.