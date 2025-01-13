به گزارش خبرگزاری مهر، در پی فوت همسر شیخ احمد بن حمد الخلیلی مفتی اعظم سلطنت عمان، آیت‌الله علیرضا اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه و عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه پیام تسلیتی به منظور ابراز همدردی با ایشان صادر کرد.

امین انصاری دبیرکل سازمان جوانان حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی از حوزه‌های علمیه در منزل مفتی اعظم سلطنت عمان حضور یافت و مراتب تسلیت آیت‌الله اعرافی را به ایشان ابلاغ کرد.

متن عربی پیام آیت الله اعرافی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ بِشَیْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِینَ الَّذِینَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ» (البقرة / ١٥٦-١٥٥)

سماحة العلامه الشیخ أحمد بن حمد الخلیلی منادی الوحدة والتقریب بین المسلمین المفتی الأعظم لسلطنة عمان

سلام علیکم بما صبرتم

تلقیت ببالغ الأسی نبأ وفاة حلیلتکم الغالیة، ولظروف أعتذر لکم لعدم المشارکه شخصیًّا فی مراسم التأبین.

وأتقدم لکم بأحر التعازی وإلی أفراد العائلة الکریمة کافة بمناسبة وفاة زوجتکم المؤمنة المرحومة المغفورة.

وأسأل المولی أن یمنَّ علی الفقیدة بالرحمة والرضوان، ولکم بالصبر والسلوان. نشاطرکم الأحزان، وللفقیدة الرحمة ولکم من بعدها طول البقاء، تغمدها الله بواسع رحمته، قد أصابنی من الحزن ما أصابکم فلا تیأسوا والله سمیع الدعاء.

عظم الله أجرکم وأحسن عزاءکم وغفر الله للمرحومة المغفورة وأنزلها منازل الصدیقین والشهداء والصالحین وحسن أولئک رفیقاً.

راجین من الله العلی القدیر أن یتغمد الفقیدة بالرحمة والمغفرة وأن یلهم ذویها الصبر والسلوان. اللهم تجاوز عن سیئاتها وزد فی حسنات‌ها، وأحسن لقاءها، وأجعل العمل الصالح رفیقها وأبدلها داراً خیراً من دارها إنک سمیع مجیب. نوصیکم بالصبر والإحتساب، والتعاون علی البر والتقوی، والإستغفار والدعاء لها بالفوز بالجنة والنجاة من النار.

اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات الأحیاء منهم والأموات.

مع وافر التحیات