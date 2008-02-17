مرکز بهداشتی درمانی روستاهای نیشابور افتتاح شد

احمد درودی در گفتگو با خبرنگار مهر در نیشابور اظهار داشت: مرکز بهداشتی درمانی روستایی قطن آباد نیشابور با تحت پوشش قرار دادن 9 خانه بهداشت روستایی فعال در 30 روستای اقماری آغاز به کار کرد.

مدیر شبکه بهداشت نیشابور افزود: این مرکز با رعایت استانداردهای تعریف شده تیپ مراکز بهداشتی درمانی روستایی ساخته شده است و در آن سه تیم فعال سلامت با حضور سه پزشک، مشغول به خدمت رسانی به مردم هستند.

درودی خاطرنشان کرد: با بهره برداری از این مرکز بالغ بر 12 هزار و 800 نفر از جمعیت روستایی شهرستان نیشابور تحت پوشش خدمات بهداشتی درمانی قرار می گیرند.

وی اعتبار هزینه شده برای این طرح را بالغ بر یک میلیارد و 100 میلیون ریال عنوان کرد و افزود: عملیات احداث این مرکز از سال 84 آغاز شده بود که به دلیل مشکلات پیش آمده در روند اجرای آن از سوی پیمانکار، این پروژه توسط خود دانشگاه به انجام رسید.

این مسئول همچنین از افتتاح خانه بهداشت روستای محسن آباد بخش زبرخان این شهرستان خبر داد.

دروردی تصریح کرد: خانه بهداشت روستای محسن آباد در زمینی به مساحت 250 متر مربع و با اعتباری معادل 150 میلیون ریال راه اندازی شده است.

وی زمان آغاز این طرح را اردیبهشت ماه سال جاری عنوان کرد و یادآور شد: با بهره برداری از این خانه بهداشت بالغ بر 870 نفر از اهالی روستای محسن آباد از خدمات بهداشتی آن بهره مند می شوند.

درودی عنوان کرد: در این خانه بهداشت دو بهورز پاره وقت و یک نفر بهورز تمام وقت خدمات بهداشتی مورد نیاز اهالی را ارائه می دهند.

وی اظهار داشت: در نیمه دوم سال جاری راه اندازی پنج خانه بهداشت در شهرستان نیشابور برنامه ریزی شده است که تاکنون دو خانه بهداشت به بهره برداری رسیده و سه خانه بهداشت دیگر نیز تا پایان اسفند ماه به تدریج به بهره برداری خواهد رسید.