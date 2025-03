به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی آروان‌کلاد، رشد بازار هوش مصنوعی مبتنی‌بر ابر یکی از مهم‌ترین روندهای فناورانه‌ی این روزهای کسب‌وکارهای پیشرو است. تا جایی که طبق پیش‌بینی‌ها این فناوری با افزایش سهم ۶۰.۳۵ میلیارد دلاری در صنایع در سال ۲۰۲۳ به ۳۹۷.۸۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۳۰ خواهد رسید. پلتفرم ویدیوی ابری یکی از این محصولاتی است که با فناوری هوش مصنوعی توانسته زنجیره‌ی خدمات گسترده‌تری را به کسب‌وکارها ارایه دهد؛ این سرویس در واقع یک میزبانی ویدیو بر بستر ابر با هدف نگهداری و انتشار محتوای صوتی و ویدیویی است که به صاحبان محتوا کمک می‌کند تا بدون نگرانی از محدودیت پهنای باند، بهترین کیفیت پخش را با کاربران به اشتراک بگذارند؛ تطبیق‌پذیری، مدیریت دسترسی، گزارش‌گیری دقیق و پشتیبانی از ترافیک بالا از مهم‌ترین ویژگی‌های این محصول است. در کنار انواع کسب‌وکارهایی که از این پلتفرم‌ها استفاده می‌کنند، شاید تصور شود که کسب‌وکارهای حوزه‌ی آموزش سهم درخور توجهی نداشته باشند، اما طبق بررسی‌ها، «آموزش» در کنار مواردی مانند پخش زنده‌ی ویدیویی (Video Streaming) جزو گزینه‌های ثابت استفاده از پلتفرم‌های ویدیویی بر بستر ابر است. استفاده از زیرساخت ابری و هوش مصنوعی (AI and Cloud)، استفاده از امکانات ساده‌سازی شده، هوشمند و مناسب با کاربران جزو مهم‌ترین انگیزه‌ی کسب‌وکارهای حوزه‌ی آموزش برای استفاده از این پلتفرم‌ها است.

آروان‌کلاد هم با توجه به این روند جهانی، استراتژی توسعه‌ی محصولات VOD خود را مبتنی‌بر AIreached شدن این محصول تعریف کرده است. چرا که یکی از انواع کسب‌وکارهایی که ظرفیت روبه‌رشدی بر بستر پلتفرم ویدیوی ابری دارند، حوزه‌ی آموزش‌ است. به همین دلیل آروان‌کلاد در کنار دیگر کسب‌وکاری مرتبط با پلتفرم ویدیویی، به توسعه‌ی این محصول متناسب با نیاز کسب‌وکارهای آموزشی می‌پردازد.

آروان با توجه به همین نیازمندی‌ها، ویژگی‌های هوشمند و پیشرفته‌ی این محصول را به‌شکل خودکار و با توجه به قابلیت ویدیوها به محصولات اضافه کرده است و مانند یک دستیار هوشمند، به بخش درخور توجهی از امکانات مورد نیاز کاربران پاسخ می‌دهد. با استفاده از این ویژگی، کسب‌وکارهای حوزه‌ی آموزش می‌توانند با فراغت از دغدغه‌های زیرساختی، زمان بیش‌تری را روی توسعه‌ی محصولات‌شان صرف کنند و سریع‌تر محصول یا سرویس‌شان را به بازار عرضه کنند.

صنعت آموزش؛ ظرفیتی دور از کلیشه‌ی پلتفرم VOD!

شاید تصور شود که تنها و مهم‌ترین اهمیت پلتفرم ویدیویی زیرساخت ابری در پخش زنده‌ی ویدیویی (Video Streaming) باشد و صنعت آموزش در میان انواع کسب‌وکارهای استفاده‌کننده از پلتفرم ویدیو، سهمی جدی نداشته باشد. این در حالی است که بسیاری از صنایع حوزه‌ی آموزش مبتنی‌بر نمایش ویدیویی، به‌سمت زیرساخت ابری مهاجرت کرده‌اند و این حوزه را به‌دلیل دستیارهای هوش مصنوعی که امکانات ویرایش و افزونه‌های ویدیویی را برای‌شان به ارمغان می‌آورد، بسیار دردسترس‌تر و نزدیک‌تر به دغدغه‌ی مخاطبان‌شان می‌بینند.

کسب‌وکارهای ایرانی با مدلی شبیه نمونه‌های بین‌المللی سراغ پلتفرم ویدیو می‌روند

پلتفرم ویدیو در ایران از حدود سال ۱۳۸۸ در کشور شروع به فعالیت کردند و آروان‌کلاد هم از سال ۱۳۹۵ این محصول را به سبد محصولاتش اضافه کرد و تاکنون به بیش از ۱۵۰۰ کسب‌وکار سرویس می‌دهد. از سویی آروان‌کلاد سهم بازار حدود ۶۰درصدی در صنعت کلاد کشور را دارد. به این ترتیب با در نظر گرفتن تعداد و فراوانی این کسب‌وکارهای استفاده‌کننده از پلتفرم ویدیوی آروان، می‌توان به بینشی نسبی درباره‌ی مهاجرت به پلتفرم ویدیوی ابری در ایران رسید.

برای دقیق شدن این بررسی، حدود ۱۵۰۰ کسب‌وکار ایرانی با بیش‌ترین بازدید در پلتفرم ویدیوی آروان‌کلاد را معیار قرار دادیم. نتیجه آن شد که «آموزش»، سومین حوزه‌ی مهم پلتفرم ویدیوی آروان‌کلاد را تشکیل می‌دهد.

در این بررسی بیش‌ترین استفاده را براساس نوع فعالیت در گروه‌های پلتفرم حوزه‌های پخش زنده‌ی ویدیویی، پلتفرم‌هایی با امکان بارگذاری محتوا از سوی کاربر (UGC)، ورزش، اخبار، آموزش و… تقسیم کردیم. کسب‌وکارهای حوزه‌ی Stream با بیش‌ترین سهم (۴۵درصد)، بعد از آن کسب‌وکارهای ورزشی با سهم ۲۱درصد، اخبار با ۱۹درصد و آموزش با سهم ۹درصدی بعد از این تقسیم‌بندی‌ها قرار گرفتند.

سهم آموزش در میان حوزه‌های مختلف مشتریان آروان، می‌تواند نشان از هم‌راستایی تقاضای بازار ایران در نسبت با روندها و ترندهای جهانی باشد؛ یعنی انواع کسب‌وکارهای استفاده‌کننده از پلتفرم ویدیوی آروان‌کلاد دقیقا همان تناسبی از مصرف حوزه‌ی آموزش را نشان می‌دهند که در شرکت‌های بزرگ تجاری بزرگ جهان وجود دارد.

اشکان عبدالملکی؛ مدیر محصول پلتفرم ویدیوی آروان‌کلاد با توجه به اهمیت سهم روبه‌افزایش این محصول در کسب‌وکارهای کشور گفت: «تیم ما با رویکردی جدید وارد سال ۱۴۰۴ می‌شود؛ یعنی می‌خواهیم از یک پلتفرم ویدیویی به یک پلتفرم هوش مصنوعی برای مدیا (AI Platform For Media) تبدیل شویم. این رویکرد به ما کمک می‌کند تا با بهره‌گیری از هوش مصنوعی بتوانیم علاوه‌بر بهبود زمان ورود به بازار (Time To Market)، هزینه‌های عملیاتی کاربران‌مان را هم کاهش بدهیم. برای نمونه، اضافه کردن زیرنویس براساس زبان فایل ویدیویی، ترجمه به زبان انگلیسی، اضافه کردن توضیحات خودکار به کمک هوش مصنوعی و تگ براساس نوع محتوا، اصلی‌ترین قابلیت‌های سرویس VOD آروان‌کلاد در نسخه‌ی سال آینده‌اش است. علاوه‌بر این قابلیت‌ها، Player اختصاصی ما هم از ویژگی‌هایی است که در راستای گروه مشتری آموزشی به آن اضافه می‌شود؛ قابلیت‌هایی مثل Dual Screen, کارت‌ها به‌عنوان Quiz و ...».

چرا از نظر اقتصادی برای حوزه‌ی آموزش مهم است؟

فناوری‌های ابری با مجموعه محصولات و خدماتی که در اختیار نهادهای آموزشی قرار می‌دهند به آن‌ها کمک می‌کنند تا بدون نیاز به سرمایه‌گذاری سخت‌افزاری و صرف منابع برای توسعه‌ی برخی نرم‌افزارها، در توسعه‌ی کسب‌وکار آموزشی مقیاس‌پذیر و انعطاف‌پذیر باشند.

مانند تمام امکانات و مزایایی که صنعت کلاد برای کسب‌وکارها و کاربران نهایی آنلاین فراهم می‌کنند، پلتفرم‌های ویدیو هم می‌توانند این مزایا را برای محصولات و کسب‌وکارهای آموزشی ایجاد کنند؛ مانند مقیاس‌پذیری، انعطاف‌پذیری، مدیریت داده‌ها، بهبود و مدیریت هزینه‌ها.

به‌علاوه ویژگی‌ نسل‌های جدید AIReached شدن پلتفرم‌های ویدیویی مبتنی‌بر هوش مصنوعی، برای دیجیتال‌مارکترها و کسانی که در حوزه‌ی آموزش و تولید محتوای ویدیویی فعالیت می‌کنند، بسیار مهم است. آنان می‌توانند با سرعت و کیفیت بیش‌تری مواردی مانند زیرنویس هوشمند، واترمارک و… را با مدیریت دستیار هوش مصنوعی روی پلتفرم‌های ویدیو اعمال کنند و زمان آزاده‌شده‌ی این موارد را به توسعه‌ی کسب‌وکارشان اختصاص دهند.

در ادامه به چگونگی صرفه‌ی اقتصادی این محصول در حوزه‌ی آموزش می‌پردازیم:

بهره‌وری‌های عمومی:

مدیریت هزینه عاملی حیاتی است که در مدل قیمت‌گذاری محصولات ابری در کسب‌وکارهای آموزشی مصداق دارد؛ یعنی ارایه‌دهندگان خدمات ابری اغلب با مدل‌های قیمت‌گذاری پرداخت به‌اندازه‌ی مصرف (pay as you go) هزینه‌ها را بر اساس استفاده محاسبه می‌کنند.

بهره وری اختصاصی:

مجموعه محصولات ابری از جمله پلتفرم‌های ویدیو و پخش زنده، سرور ابری، فضای ذخیره‌سازی ابری، AI و… با فراهم آوردن زنجیره‌ای از ارزش‌ها و پاسخ به نیازهای متنوع به کسب‌وکارهای حوزه‌ی آموزش کمک می‌کنند:

کمک به تولید محتوای ویدیویی: پلتفرم‌های ویدیویی، همکاری‌ها و ارتباطات بهتری را بین دانش‌آموزان، معلمان و مدیران فراهم می‌کنند؛ ابزارهایی مانند کنفرانس ویدیویی، پلتفرم‌های همکاری آنلاین و کلاس‌های درس مجازی از تجربه‎ی یادگیری تعاملی و جذاب، پشتیبانی می‌کنند.

افزایش تجربه‌ی یادگیری شخصی‌سازی‌شده؛ Generative Ai با ایجاد محتوای اصلی و بهبود تجزیه و تحلیل داده‌ها، حوزه‌ی کسب‌وکارهای آموزش را به‌طور کلی متحول می‌کند. این روند، تجربه‌ی یادگیری شخصی‌سازی‌شده را افزایش می‌دهد و ادغام آن در پلتفرم‌های مبتنی‌بر ابر و وظایف اداری را کارآمدتر می کند.

یادگیری چندگانه و از راه دور؛ علاوه‌بر این‌ها، روندهایی مانند فناوری واقعیت افزوده (XR)، یادگیری ترکیبی و از راه دور، یادگیری شخصی، آموزش مبتنی‌بر شایستگی و محاسبات بدون سرور نیز فرصت‌های رشد این بازار را توسعه می‌دهند.

افزایش بهره‌وری و تمرکز؛ سرور ابری با تجمیع و یکپارچه‌سازی این فرآیندها، کارایی و بهره‌وری موسسات آموزشی را افزایش می‌دهند.

امنیت داده؛ سیستم‌های متمرکز در فضای ذخیره‌سازی ابری، امکان مدیریت، تجزیه و تحلیل داده‌ها را بهبود می‌بخشند. موسسات می‌توانند حجم بالایی از داده‌ها را جمع‌آوری، ذخیره، تجزیه و تحلیل کنند و بینشی درباره‌ی عملکرد دانش‌پذیران، تخصیص منابع و کارایی عملیاتی به دست آورند. در واقع این رویکرد داده‌محور، تصمیم‌گیری و نتایج آموزشی را افزایش می‌دهد. به‌علاوه، موسسات آموزشی حجم وسیعی از داده‌های حساس از جمله اطلاعات شخصی دانش‌آموزان، معلمان و کارکنان را مدیریت می‌کنند. راهکارهای ابری با افزایش امنیت هم در این بخش می‌توانند نقش موثری برای کاربران نهایی بازی کنند.