اسامی محصولات آرایشی غیرمجاز اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد این محصولات بدون طی مراحل قانونی و اخذ تأییدیه‌های لازم وارد بازار شده‌اند.

سازمان غذا و دارو از شهروندان درخواست دارد از خرید و استفاده از این محصولات خودداری کنند و در صورت مشاهده، مراتب را به نهادهای نظارتی گزارش دهند.

فهرست محصولات فاقد مجوز بهداشتی

رژلب‌های جامد: Romantic Matte، Tailaimei، Peony Lady، Warda Beauty، Crystal Beauty

رژلب‌های مایع: Ushas، Violet، Hgosh، Magic Your Life، Mac

تینت های لب: Gush، Romantic Lips، Essence

برق‌های لب: Magic، Magic Your Life، Karite، Iman of Nobel (حجم‌دهنده)، Magic Your Life (مات)

معاونین غذا و داروی سراسر کشور موظف به جمع‌آوری این فرآورده‌ها از سطح عرضه و انجام اقدامات قانونی لازم هستند. همچنین، به مصرف‌کنندگان توصیه می‌شود پیش از خرید محصولات آرایشی، به برچسب اصالت و سلامت توجه کنند و از خرید محصولات فاقد مجوز پرهیز نمایند.