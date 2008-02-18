حداکثر تأثیر عوارض شهرداری در قیمت تمام شده مسکن 7 درصد است

فرزان شیروان بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر خاطرنشان کرد: برخی عوارض شهرداری از سال 82 و به مدت 5 سال افزایشی نداشته و نرخ تراکم نیز با افزایش 5/13 درصدی در سال 85 تغییری تاکنون نکرده است ، با این همه افزایش قابل توجه قیمت مسکن را به خصوص در دوسال اخیر شاهد بوده ایم.

وی با تأکید بر نقش نقدینگی در افزایش قیمت مسکن افزود: برخی مسائل اقتصادی ، سرمایه گذاری در زمینه های مختلف را با مشکل روبرو ساخته و بر اساس اعلام بانک مرکزی میزان نقدینگی در سالهای اخیر دوبرابر شده بطوریکه سرمایه گذاران بهترین گزینه را خرید و فروش زمین و ساخت و ساز یافته اند و در نهایت این مسئله موجب گرانی در بازار مسکن شده است.

مدیرکل ضوابط و مقررات معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در خصوص تأثیر تسهیلات مالی در بازار مسکن نیز گفت: در بازار مسکن ، ارزش زمین با افزایش قابل ملاحظه ای روبرو بوده و تسهیلات بانکی هم تنها در مورد املاک ساخته شده می تواند به متقاضیان کمک کند و درکل این تسهیلات علاوه بر آثار تورمی ، تأثیر مثبت چندانی بر بازر مسکن نخواهد داشت.

شیروان بیگی همچنین با اشاره به تأثیر قیمت مصالح ساختمانی در قیمت تمام شده مسکن، تصریح کرد: افزایش نقدینگی حتی بر بازار مصالح ساختمانی نیز تأثیر گذار است به صورتیکه با وارد شدن بخشی از نقدینگی موجود به این بخش وضعیت عرضه و تقاضا در بازار مصالح ساختمانی به هم می ریزد.