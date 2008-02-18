دو هدف پروتئینی جدید در درمان بیماری "ام اس" کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان مدرسه پزشکی دانشگاه استفانفورد که نتایج تحقیقات خود را در مجله "نیچر" منتشر کرده اند، با مقایسه دو هزار و 538 پروتئین حاضر در مغز بیماران مبتلا به "ام اس" و افراد سالم کشف کردند که تخریب دو پروتئین در بروز بیماری "ام اس" نقش دارند.

"ام اس" نوعی بیماری خود ایمنی است که باعث تخریب غلاف میلین نورونهای میلین دار می شود و در بیماران مبتلا تاربینی، برهم خوردن تعادل بدن و در بعضی موارد فلج را برمی انگیزد.

این دانشمندان با بررسی پروتئینهای مغز، دو پروتئین ویژه با عنوان "فاکتور بافت" و "پروتئین بازدارنده C" را شناسایی کردند که در بیماران مبتلا به "ام اس" تخریب شده اند.

براساس گزارش بی بی سی نیوز، فاکتور بافت به طور طبیعی در کنترل لختگی خون و پروتئین بازدارنده C با مسدود کردن "ضدانعقاد پروتئین C " بیماریهای ضد التهابی شرکت می کند. این محققان نشان دادند که خراب شدن این پروتئینها می تواند به گسترش بیماری "ام اس" کمک کند.

دانشمندان آمریکایی موفق شدند در موشها با استفاده از متوقف کننده های این پروتئینها به نتایج مثبتی در درمان این بیماری دست یابند.

درحال حاضر بیش از 25 میلیون نفر در سراسر دنیا از این بیماری خود ایمنی سیستم عصبی رنج می برند.