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۳ اسفند ۱۳۸۶، ۱۹:۰۳

/لیگ برتر بسکتبال/

ذوب آهن باخت / صباباتری کار را به بیش از سه بازی کشاند

ذوب آهن باخت / صباباتری کار را به بیش از سه بازی کشاند

دومین دیدار از مرحله نیمه نهایی مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور با پیروزی شاگردان مهران شاهین طبع در اصفهان به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم صباباتری تهران که چهارشنبه گذشته نخستین دیدار مرحله نیمه نهایی رقابت های بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور را به ذوب آهن واگذار کرده بود، امروز در دومین دیدار مقابل این تیم به پیروزی 72 بر64 دست یافت.

با توجه به نتیجه بازی امروز که همچون دیدار نخست در سالن ملت اصفهان برگزار شد‏، تیم های ذوب آهن  و صباباتری هر دو یک باخته شده و با داشتن یک برد به یک اندازه نسبت به فینالیست شدن خود امیدوار هستند.

برنده مرحله نیمه نهایی مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور به صورت 3 از 5 برگزار می شود. بنابراین تیم های ذوب آهن  اصفهان و صباباتری تهران باید در بیش از سه دیدار مقابل هم صف آرایی کنند.

دیدار سوم و چهارم این دو تیم برای معرفی دومین فینالیست لیگ 86 به ترتیب روز های یکشنبه و سه شنبه هفته آینده درتالار بسکتبال ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 643519

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