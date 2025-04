به گزارش خبرگزاری مهر، در روزهایی که فیلمی با محوریت شهید سپهبد علی صیاد شیرازی بر پرده سینماهای کشور در حال اکران است، بار دیگر نگاه‌ها به ظرفیت‌های روایت‌گری در حوزه دفاع مقدس جلب شده است. فیلم «صیاد» که در روایتی سینمایی، برشی از زندگی این فرمانده برجسته ارتش جمهوری اسلامی ایران را ارائه می‌دهد، در ادامه مسیر فیلم‌هایی قرار دارد که طی سال‌های اخیر با هدف پاسداشت فرماندهان جنگ تحمیلی و تبیین نقش‌آفرینی آنان در تاریخ معاصر ایران ساخته شده‌اند. اما نکته اینجاست که چنین آثاری، علاوه بر تأثیرگذاری در عرصه سینما، قابلیت تبدیل شدن به روایت‌هایی تعاملی و چندرسانه‌ای در قالب بازی‌های ویدئویی را نیز دارند؛ رسانه‌ای که می‌تواند مفاهیم ارزشی و تاریخی را با زبانی نو به نسل امروز منتقل کند.

این گزارش تلاش دارد تا ضمن بررسی روند جهانی اقتباس از آثار سینمایی در طراحی و ساخت بازی، به ظرفیت‌های سینمای ایران، به ویژه سینمای دفاع مقدس، برای تولید بازی‌های ویدئویی بپردازد و راهکارهایی برای بهره‌برداری از این پتانسیل‌ها ارائه دهد.

ظهور بازی‌های ویدیویی اقتباس شده از آثار سینما

دو صنعت سینما و بازی‌های ویدئویی، همواره رقابت تنگاتنگی با یکدیگر داشتند. گاه صنعت سینما بوده که روی بازی‌های ویدئویی تاثیر گذاشته و گاه، این بازی‌های ویدئویی بودند که فیلم‌سازی و آثار سینمایی را تحت تاثیر خود قرار ‌دادند. در طول سال‌های اخیر، بازی‌های بسیاری براساس فیلم‌ها ساخته شده که برخی از آن‌ها شاهکارهایی دوست داشتنی‌اند.

بازی‌هایی همچون مورتال کامبت که براساس فیلم‌های ژان کلود ون دام، بایوشاک براساس فیلم فرار لوگان، آنچارتد و توم ریدر براساس مجموعه فیلم‌های ایندیانا جونز، Payday براساس فیلم Heat، بازی Fallout براساس مجموعه فیلم‌های Mad Max و یا فیلم‌هایی همچون Saving Private Ryan (نجات سرباز رایان) و Black Hawk Down (سقوط شاهین سیاه) که روایت‌هایی از جنگ جهانی دوم و جنگ‌های معاصر هستند، به ترتیب الهام‌بخش بازی‌هایی همچون Medal of Honor (مدال افتخار) و Spec Ops: The Line (عملیات اسپک) شدند. نمونه‌هایی که توانسته‌اند با استفاده از فضای سینمایی، تجربه‌ای فراگیر و جذاب برای مخاطب خلق کنند.

فقدان نگاه اقتباسی در صنعت بازی ایران

در حالی‌ که اقتباس از آثار سینمایی سال‌هاست به یکی از جریان‌های رایج و پُربازده در صنعت بازی‌سازی جهانی تبدیل شده، اما در ایران این ظرفیت کاملا مغفول مانده و بازی‌سازان ایرانی هنوز نتوانسته‌اند رابطه‌ای معنادار با سینمای داخلی برقرار کنند. در ایران، به‌جز تجربه‌ محدودی که طی سال‌های اخیر رقم خورده (مانند بازی نیسان آبی براساس سریال نیسان آبی و بازی بچه زرنگ براساس انیمیشن سینمایی بچه زرنگ)، عملاً نمونه‌ شناخته‌شده‌ای از بازی‌های مبتنی بر فیلم یا انیمیشن وجود ندارد. اتفاقی که شاید بتوان دلایل آن را در عدم تعامل میان دو صنعت سینما و بازی‌سازی، نبود ساختارهای حمایتی برای پروژه‌های اقتباسی و همچنین کم‌توجهی به ظرفیت‌های روایت‌محور در بازار بازی‌های بومی جستجو کرد.

این در حالی است که سینمای ایران به‌ویژه حوزه کودک و نوجوان، ظرفیت‌هایی بالقوه برای استفاده از ظرفیت‌های رسانه بازی از منظر شخصیت‌پردازی دارد. عدم اقبال بازی‌سازان ایرانی به این ظرفیت و بهره‌گیری از آن از یک سو فرصتی اقتصادی و فرهنگی را از صنعت بازی دریغ می‌کند و از سوی دیگر باعث می‌شود بازی‌سازان ایرانی در مسیر طراحی بازی همچنان در چرخه بازتولید ایده‌های پراکنده و غیرمتصل به جریان‌های فرهنگی بومی باقی بمانند.

پتانسیل سینمای ایران برای بازی‌سازی؛ ظرفیتی مغفول مانده

سینمای ایران در سال‌های اخیر توانسته است با ساخت فیلم‌های برجسته‌ای در زمینه دفاع مقدس، شخصیت‌های ماندگاری را به تصویر بکشد. فیلم‌هایی چون چ (درباره شهید مصطفی چمران)، ایستاده در غبار (درباره شهید احمد متوسلیان)، منصور (درباره امیر سرلشگر منصورستاری)، موقعیت مهدی(درباره شهید باکری)، غریب (درباره شهید بروجردی) و البته سریال ‌هایی مانند سیمرغ درباره شهید احمد کشوری و شهید علی اکبر شیرودی) و شوق پرواز(درباره شهید بابایی) همگی ظرفیت بالایی برای اقتباس در قالب بازی‌های ویدئویی دارند. این آثار به واسطه روایت‌های دراماتیک، صحنه‌های میدانی جذاب و شخصیت‌پردازی‌های قوی، بستر مناسبی برای طراحی بازی‌هایی داستان‌محور، اکشن یا استراتژیک فراهم می‌کنند. تبدیل این فیلم‌ها به بازی، علاوه بر خلق تجربه‌ای هیجان‌انگیز برای کاربران، به ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت و هویت ملی نیز کمک می‌کند.

از سوی دیگر اقتباس از فیلم‌های دفاع مقدس در صنعت بازی‌سازی می‌تواند مزایای زیادی به همراه داشته باشد. اولاً، داستان‌پردازی ارائه شده در این آثار، می‌تواند مسیر را برای نگارش بازینامه در بازی‌ها هموار نماید. ثانیاً، این آثار می‌توانند از شخصیت‌های واقعی بهره ببرند که خود به‌عنوان یک مزیت فرهنگی، ارزش‌های ملی و دینی را به مخاطبان منتقل می‌کنند. به علاوه، فیلم‌های دفاع مقدس از جمله آثار پرمخاطب در سینمای ایران هستند که می‌توانند به توسعه بازی‌های ویدئویی با محتوای ایرانی کمک کنند. فیلم «صیاد» که درباره زندگی شخصی و نظامی فرمانده برجسته ارتش جمهوری اسلامی ایران، شهید سپهبد علی صیاد شیرازی است و این روزها بر پرده سینمای ایران قرار گرفته است، یکی از نمونه‌هایی است که می‌توان از آن برای اقتباس و ساخت بازی‌های ویدئویی استفاده کرد. بازی‌ای که از این فیلم اقتباس می‌شود، می‌تواند در سبک‌های مختلف از جمله بازی‌های اکشن سوم شخص، استراتژیک و یا داستان‌محور طراحی شود که به بازیکن این امکان را می‌دهد تا در نقش یک فرمانده ارتش ایران قرار گیرد. فیلم‌هایی از این دست که روایت‌گر داستان‌های واقعی و تاریخی از فرماندهان بزرگ ارتش ایران هستند، می‌توانند به عنوان منبعی غنی برای طراحی بازی‌های ویدئویی با محتوای ملی و ارزشی مورد استفاده قرار گیرند.

در هر حال آنچه مسلم است اینکه، موفقیت در این حوزه نیازمند تعامل وهمکاری بین دستگاهی از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بنیاد روایت فتح و استودیوهای بازی‌سازی است. توجه به ضرورت استفاده از پتانسیل سینمای ایران برای بازی‌سازی و بازنگری در ظرفیت مغفول مانده در این حوزه می‌تواند منجر به خلق پروژه‌های ارزشمند حاصل از تلفیق سینما و بازی‌سازی شود.