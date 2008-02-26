کتابت ترجمه انگلیسی قرآن به شیوه خوشنویسی لاتین در دست انجام است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت ارشاد، مجتبی کرمی خوشنویس و مجری پروژه کتابت ترجمه انگلیسی قرآن کریم به شیوه خوشنویسی لاتین، فعالیت هنری خود را در زمینه خوشنویسی لاتین از سال 77 زیرنظر استاد حمیدرضا ابراهیمی در شیراز ادامه داد و گواهی هنری اش را با رتبه ممتاز از انجمن خوشنویسان کلاس انگلستان اخذ کرد.

کرمی به واسطه شرکت در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم، پروژه کتابت ترجمه انگلیسی قرآن کریم اثر استاد علی قلی قرایی (استاد دانشگاه جامع اسلامی لندن) را در رمضان 84 مطرح کرد و بعد از 11 ماه مطالعه و امکان سنجی و تحقیق و تفحص از سازمان دار القرآن کریم، موزه بزرگ قرآن کریم، معاونت فرهنگی وزارت ارشاد، مرکز ترجمه قرآن به زبانهای خارجی کار کتابت روی جزء 30 را با همکاری تنی چند از اساتید (مجتبی کرمی در خوشنویسی، هاشم مظاهری در تذهیب، فاطمه کرمی در ترکیب بندی آیات و محمد صادق تهرانی در گرافیک) شروع و جزء 30 را در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در تهران رونمایی کرد.

کتابت انجام شده به دو سبک هنری خوشنویسی لاتین شامل: خط کاپرپلیت و گوتیک (این خطوط از بارزترین و رایج ترین خطوط هنری کشورهای لاتین زبان در سرتاسر دنیا محسوب می شود) است.

از زمان اولین برگردان ترجمه قرآن کریم به زبان انگلیسی تاکنون 360 سال می گذرد و این نسخه اولین نسخه دستنویس و خوشنویسی شده بعد از گذشت چهار قرن است. مدت زمان اجرای پروژه سه سال برآورد شده است.