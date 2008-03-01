پرونده لیگ فوتسال امروز بسته می شود / دو جام قهرمانی در تهران و قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، از آنجائیکه دو تیم فوتسال تام ایران خودرو و شهید منصوری قرچک از شانسی برابر برای قهرمانی در لیگ برتر فوتسال برخوردار هستند، کمیته فوتسال دو جام قهرمانی را به سالن های ساپکو تهران و شهید بابایی قزوین می فرستد تا هر کدام از دو تیم تام و شهید منصوری قرچک که توانستند عنوان قهرمانی را از آن خود کنند، جام قهرمانی به آنها اعطا شود.

دو تیم تام ایران خودرو و شهید منصوری قرچک امتیازی برابر (65 امتیاز) دارند و تنها به حکم تفاضل رده های اول و دوم جدول رده بندی را به خود اختصاص داده اند. تفاضل گل تیم تام ایران خودرو 69+ است که پنج گل بیش از تیم شهید منصوری است.

هفته پایانی لیگ برتر فوتسال امروز برگزار خواهد شد تا قهرمان این دوره از مسابقات مشخص شود.