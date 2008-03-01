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۱۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۲:۰۴

پرونده لیگ فوتسال امروز بسته می شود / دو جام قهرمانی در تهران و قزوین

پرونده لیگ فوتسال امروز بسته می شود / دو جام قهرمانی در تهران و قزوین

به دلیل اهمیت و حساسیت بازی های هفته پایانی لیگ برتر به هر دو سالن ساپکو تهران و شهید بابایی قزوین یک جام قهرمانی فرستاده می شود تا در پایان به تیم قهرمان لیگ برتر فوتسال اهدا شود.

به گزارش خبرنگار مهر، از آنجائیکه دو تیم فوتسال تام ایران خودرو و شهید منصوری قرچک از شانسی برابر برای قهرمانی در لیگ برتر فوتسال برخوردار هستند، کمیته فوتسال دو جام قهرمانی را به سالن های ساپکو تهران و شهید بابایی قزوین می فرستد تا هر کدام از دو تیم تام و شهید منصوری قرچک که توانستند عنوان قهرمانی را از آن خود کنند، جام قهرمانی به آنها اعطا شود.

دو تیم تام ایران خودرو و شهید منصوری قرچک امتیازی برابر (65 امتیاز) دارند و تنها به حکم تفاضل رده های اول و دوم جدول رده بندی را به خود اختصاص داده اند. تفاضل گل تیم تام ایران خودرو 69+ است که پنج گل بیش از تیم شهید منصوری است.

هفته پایانی لیگ برتر فوتسال امروز برگزار خواهد شد تا قهرمان این دوره از مسابقات مشخص شود.

کد مطلب 647580

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