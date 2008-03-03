به گزارش خبرنگار مهر، "شاهزاده سرزمین آلان" بازگویی افسانه‌ای است که ریشه در دوران ایران باستان دارد و محمد غلامپور فیلمنامه آن را نوشته است. در این مجموعه اکرم محمدی، رحیم نوروزی، کاظم هژیر آزاد، حمیدرضا تاج دولتی، عباس امیری، مونا مصطفوی، مریم بوبانی، محمد فیلی، مرتضی ضرابی، رضا افشار و فرزانه ارسطو بازی کرده‌اند.

از دیگر عوامل پروژه "شاهزاده سرزمین آلان" می‌توان به حسن اسدی مدیر تصویربرداری، محمد علیزاده صدابردار، محمدرضا منظوری مدیر تولید و اصغر نژادایمانی طراح صحنه و لباس اشاره کرد. این مجموعه در قالب یک فیلم سینمایی در بیست و یکمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان همدان به نمایش درآمد.