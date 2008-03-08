پذیرش دانش پژوه در مرکز آموزشهای تخصصی تفسیر و علوم قرآن حوزه علمیه قم

مدیر مرکز آموزشهای تخصصی تفسیر و علوم قرآن در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت : این مرکز تخصصی از طلاب حوزه علمیه قم که دارای مدرک سطح یک (فوق دیپلم) و دو (کارشناسی) هستند به ترتیب برای مقاطع سطح دو (کارشناسی) و سطح سه (کارشناسی ارشد) دانش پژوه می پذیرد.

حجت الاسلام فاکر میبدی افزود: حداکثر سن برای داوطلبان سطح دو (کارشناسی) 28 سال و سطح سه (کارشناسی ارشد) 32 سال است. داوطلبان سطح سه (کارشناسی ارشد) می توانند در دو گرایش تفسیر قرآن و علوم قرآن ادامه تحصیل بدهند.

وی افزود: علاقمندان می توانند از 17 فروردین تا 10 اردیبهشت برای ثبت نام به دفتر امور مراکز تخصصی حوزه علمیه قم یا مدرسه امام حسین (ع) واقع در خیابان شهدا خیابان آمار مراجعه کنند. آزمون ورودی نیز سوم خرداد برگزار می شود.

فاکر میبدی گفت : اسامی برگزیدگان همزمان با زمان حضور در مصاحبه علمی در تیر ماه اعلام می شود. پذیرفته شدگان نیز در مرداد ماه معرفی خواهند شد.