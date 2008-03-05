شرکت اعضای شورای همکاری در اجلاس سوریه به دعوت از سنیوره بستگی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الرای کویت، محمد الصباح معاون نخست وزیر و وزیرامورخارجه کویت پیش از عزیمتش به قاهره برای حضور در یکصد و بیست و نهمین نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب درپاسخ به پرسشی مبنی براینکه کشورهای حاشیه خلیج فارس حضور خود را درنشست آتی سران عرب در دمشق منوط به دعوت از فواد سنیوره نخست وزیر لبنان به این نشست دانسته اند، گفت : هیچ موضوعی دراین باره مطرح نیست.

نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب امروز در قاهره کار خود را آغاز می کند.

وزیرامورخارجه کویت درادامه سخنان خود تصریح کرد: ما درخلال نشست وزیران امورخارجه کشورهای عربی به گزارش عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب درباره تلاشهایی که برای حل بحران لبنان ارائه داد، گوش خواهیم کرد.

وی ابراز امیدواری کردیم : عمرو موسی دراین نشست اخبار خوبی از موضوع لبنان ارائه دهد.

این درحالی است که اخیرا یک منبع مسئول عرب در کشورهای حوزه خلیج فارس اعلام کرد: عربستان و سایر کشورهای حوزه خلیج فارس منتظر دعوت سوریه از لبنان برای حضور دراین اجلاس است تا سپس درباره حضور خود تصمیم گیری کند و اگر لبنان دعوت نشود، تعدادی از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس شرکت نخواهد کرد.



عمروموسی دبیرکل اتحادیه عرب بر برگزاری اجلاس آتی سران عرب در موعد مقرر آن یعنی 29 و 30 مارس(نهم و دهم فروردین 87) در دمشق تاکید کرده است.