به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، عمرو موسی، دبیرکل پیشین اتحادیه عرب، به انتقادهای مطرح‌شده از سوی برخی مقامات و چهره‌های رسانه‌ای کشورهای عربی حوزه خلیج فارس درباره مواضعش در قبال ایران واکنش نشان داد.

وی در گفت‌وگو با پادکست «قراری مع لمیس» اظهار کرد که نباید چنین برداشت شود که همه کشورهای خلیج فارس موضعی یکسان علیه او دارند و بخش قابل توجهی از واکنش‌ها در فضای مجازی مطرح شده است.

موسی با اشاره به انتقادهای عبدالرحمن الراشد و انور قرقاش، این انتقادها را محترمانه دانست و گفت: درباره این موضوع در دیدارهای آینده با آنان گفت‌وگو خواهد کرد.

دبیرکل پیشین اتحادیه عرب درباره اظهاراتش مبنی بر «مقاومت هوشمندانه» ایران گفت: منظور او نحوه مواجهه ایران با ایالات متحده و «رژیم صهیونیستی» به عنوان متحد واشنگتن بوده است و این موضوع محور اصلی سخنانش را تشکیل می‌داد.

وی در عین حال تأکید کرد: هرگونه حمله به هر یک از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس را حمله به همه کشورهای عربی می‌داند و این موضع همیشگی او بوده است.

عمرو موسی همچنین با رد وجود اختلاف با کشورهای عربی خلیج فارس تصریح کرد: اختلاف نظر نباید به روابط برادرانه میان کشورهای عربی لطمه وارد کند و باید فضایی برای بیان دیدگاه‌های متفاوت وجود داشته باشد.

