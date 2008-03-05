تامین هزار تن میوه ویژه ایام نوروز در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، نادر میرشکار، ظهر امروز در جمع خبرنگاران، میوه های طرح تنظیم بازار را از نوع سیب، پرتقال و نارنگی عنوان کرد و افزود: هنگام عرضه قیمتها برای مصرف کننده به ازای هر کیلو تامسون درجه یک 750 تومان، سیب از نوع زرد هر کیلو 750 تومان، سیب قرمز 800 تومان و نارنگی پاکستانی درجه یک کیلویی 790 تومان عرضه خواهد شد.

وی میوه های عرضه شده، طرح تنظیم بازار در سطح استان را از نوع مرغوب دانست و تصریح کرد: عرضه کنندگان و فروشندگان موظف هستند در صورت پوسیدگی و نامرغوبی برخی از میوه ها در بسته ها بندی های ارائه شده به مردم میوه مناسب را جایگزین آن نمایند.

میرشکار عنوان کرد: در ایام پایانی سال با توجه به افزایش تقاضای عمومی برای برخی کالاها و یا خدمات، طرح نظارتی نوروز به منظور کنترل قیمتها توسط معاونت نظارت و بازرسی سازمان بازرگانی در استان به اجرا در می آید.

رئیس سازمان بازرگانی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در سال جاری تعداد بازرسین و ناظرین این سازمان افزایش چشمگیری داشته است افزود: سال گذشته حدود 10 بازرس در سطح استان از سوی بازرگانی وجود داشته که امسال این رقم به 30 نفر افزایش داشته است.

وی همچنین از همکاری بیش از 150 ناظر افتخاری برای طرح نظارتی ویژه نوروز در این استان خبر داد و یادآور شد: امسال علاوه بر بازارهای روز شهرداری در بیرجند 30 مرکز دیگر نیز برای عرضه میوه تنظیم بازار به شهروندان پیش بینی شده است.

میرشکار با تاکید بر اینکه کلیه واحدهای صنفی ملزم به نصب اتیکت، رعایت درصد سود مجاز، صدور فاکتور و همکاری با بازرسان سازمان بازرگانی هستند، ادامه داد: شهروندان می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف در این راستا تخلفات را به تلفن 124 معاونت نظارت و بازرسی سازمان بازرگانی خراسان جنوبی گزارش کنند.