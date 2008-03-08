لیست ائتلاف فراگیر اصولگرایان در استان گیلان نهایی شد

علی دورانی دبیر اجرایی ائتلاف فراگیر اصولگرایان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب اظهار داشت: کاندیداهای مورد حمایت این ائتلاف در شهر رشت، آقایان سیدعلی آقا زاده و جبار کوچکی نژاد هستند.

وی افزود: حسن خسته بند، کاندیدای مورد نظر ائتلاف فراگیر در بندر انزلی، محمد مرعشی کاندیدای این ائتلاف در رودبار و کاظم دلخوش نیز کاندیدای مورد حمایت ما در صومعه سرا هستند.

دورانی همچنین گفت: مهرداد لاهوتی در لنگه رود، کامل خیرخواه در آستانه اشرفیه، ناصر عاشوری در فومن و شفت، علی اکبری در رودسر و املش، اسماعیل حسن زاده در طالش و رضوان شهر، شاپور مرحبا در آستارا و یوسف قاسمی در لاهیجان و سیاهکل از کاندیدای مورد نظر ائتلاف فراگیر اصولگرایان در انتخابات 24 اسفند هستند.