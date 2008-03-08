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۱۸ اسفند ۱۳۸۶، ۱۵:۱۷

لیست ائتلاف فراگیر اصولگرایان در استان گیلان نهایی شد

لیست ائتلاف فراگیر اصولگرایان در استان گیلان نهایی شد

دبیر اجرایی ائتلاف فراگیر اصولگرایان از نهایی شدن لیست ائتلاف فراگیر در استان گیلان خبر داد.

علی دورانی دبیر اجرایی ائتلاف فراگیر اصولگرایان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب اظهار داشت: کاندیداهای مورد حمایت این ائتلاف در شهر رشت، آقایان سیدعلی آقا زاده و جبار کوچکی نژاد هستند.

وی افزود: حسن خسته بند، کاندیدای مورد نظر ائتلاف فراگیر در بندر انزلی، محمد مرعشی کاندیدای این ائتلاف در رودبار و کاظم دلخوش نیز کاندیدای مورد حمایت ما در صومعه سرا هستند.

دورانی همچنین گفت: مهرداد لاهوتی در لنگه رود، کامل خیرخواه در آستانه اشرفیه، ناصر عاشوری در فومن و شفت، علی اکبری در رودسر و املش، اسماعیل حسن زاده در طالش و رضوان شهر، شاپور مرحبا در آستارا و یوسف قاسمی در لاهیجان و سیاهکل از کاندیدای مورد نظر ائتلاف فراگیر اصولگرایان در انتخابات 24 اسفند هستند.  

کد مطلب 651283

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