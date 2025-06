کتاب میراث فکری رهبر انقلاب توسط انتشارات الگوریتم لندن منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، مؤسسه حقوق بشر اسلامی با کمال افتخار از انتشار کتاب جدیدی که به شرح زندگی، اندیشه و آثار رهبر معظم انقلاب اسلامی، توسط انتشارات الگوریتم، تحت عنوان " آیه الله سیدعلی‌خامنه‌ای، زندگی و میراٍث فکری رهبر حکیم، ("Ayatollah Seyed Ali Khamenei: The Life and Legacy of Wise Leader) به زبان انگلیسی خبر می‌دهد.

این روایت به موقع از شخصیت بی‌نظیر و زندگی یکی از برجسته‌ترین رهبران جهان معاصر سخن می‌گوید. نگاهی نادر به زندگی و دستاوردهای این رهبر برجسته که نمادی از رهبری تمدن ساز و نماد مقاومت در مقابل نظام سلطه جهانی است. این کتاب در حالی منتشر می‌شود که آیت‌الله خامنه‌ای رهبری دفاع پرشور ملت ایران را در برابر قدرت‌های متخاصم غربی با محوریت آمریکا و رژیم غاصب اسرائیل بر عهده داشت. جهانی که به دنبال افزایش سلطه و نفوذ خود بر غرب آسیا و جهان است و در این روزگار دست به کشتار جمعی مردم غزه و حمله نظامی به ایران را در ۲۳ خرداد رقم زد که ظرف ۱۲ روز منجر به پیروزی جمهوری اسلامی ایران شد.

این کتاب که توسط دکتر سعید رضا عاملی، بنیانگذار و رئیس دانشکده مطالعات جهان – دانشگاه تهران و رئیس کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ نوشته شده است، زندگی آیت‌الله خامنه‌ای را از آغاز تولد تا مقام علمی برجسته و سپس به عنوان یک روشنفکر و اندیشمند و فعال سیاسی و عضو شورای انقلاب در دوره بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ ایران تبیین می‌کند.

سعید رضا عاملی استاد گروه ارتباطات و مطالعات جهانی دانشگاه تهران است که در این کتاب، رهبر حکیم و برجسته را به عنوان فردی دانشمند، معنوی و خردمند، توانمند و شایسته برای کمک به ارائه الگویی کاملاً جدید از "نقش آفرینی ملت" در نظم بین‌المللی جدید معرفی می‌کند. این اثر چیزی فراتر از یک زندگینامه یا وقایع نگاری صرف است.

«کتاب زندگی و میراث فکری رهبر حکیم، آیه الله خامنه‌ای» کاوشی در فلسفه رهبری متمایز - ریشه در حکمت الهی، ارزش‌های قرآنی و آینده‌نگری استراتژیک - است که ایران را در دهه‌های تحولات عظیم داخلی و فشارهای خارجی هدایت کرده است. دکتر عاملی با وضوح و دقت، مبانی فکری جهان‌بینی آیت‌الله خامنه‌ای و معماری اندیشه‌های تمدن ساز ایشان را تبیین می‌کند و مضامین، توحیدگرایی، حقیقت‌گرایی عدالت، مقاومت هویتی در مقابل نظام سلطه، حکومت مردمی و نوسازی تمدنی و طراحی الگوی جدید برای زندگی شرافت‌مندانه در مقابل نظام ظلم و تبعیض جهانی را برجسته می‌سازد.

در این کتاب ضمن ارائه زندگینامه بسیار خلاصه از زندگی این شخصیت برجسته و حکیم، ۹ ویژگی برجسته رهبری ایشان را متمایز می‌کند و به معرفی آثار علمی ایشان می‌پردازد. در عین حال کتاب روایت تصویری است از آغاز کودکی تا ادوار مختلف زندگی این رهبر توانا که بعنوان صدای مظلومان جهان و پدر جبهه مقاومت در مقابل تبعیض‌ها و بی عدالتی‌ها و در عین حال برخوردار از دانش قرآنی، فقهی، تاریخی و فهم عمیق از ظرافت‌های ادبی فاخر شناخته می‌شود.