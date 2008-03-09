به گزارش خبرگزاری مهر، در این شماره که همچون دفترهاى پیشین به روند سیاستگذارىهاى فرهنگستان، اجراى طرحهاى مصوب و اطلاعرسانى در زمینه معادلهاى پیشنهادى براى واژههاى بیگانه مىپردازد عناوین زیر به چشم مىخورد:
در بخش گزارش: پیوست طرح ساماندهی آموزش زبان فارسی به بیگانگان در ایران و خارج از کشور، شوراى فرهنگستان زبان و ادب فارسی یک سبد گل بهجای قیصر، لزوم تدریس به زبان فارسی در کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور، دکتر حداد عادل در همایش بینالمللی هشتصدمین سال تولد مولانا، ترجمه گروهی قرآن کریم، نارساییها در تدوین تاریخ ادبیات فارسی و ضرورت اصلاح و رفع آنها، سبکشناسی زبان، هفتمین همایش زبانشناسی ایران: طرح گردآوری گویشهای ایران،
چرا BRT؟، آیین رونمایی از دفتر دگرسانیها در غزلهای حافظ و...
در بخش گفتگو: انتشار جلد دوم دانشنامه زبان و ادب فارسی (اسماعیل سعادت) و عضویت افتخاری در انجمن ایرانشناسان اروپایی (بدرالزمان قریب)
دیگر مطالب این شماره عبارت اند از: منشأ واژگان معیار ادبی معاصر فارسی (علیاشرف صادقی)، گستره ادب فارسی معاصر (استاد احمد سمیعی گیلانی)، معادلهاى پیشنهادى گروه های تخصصى فیزیک، موسیقی، نجوم، جنگل زبانشناسی و...
دفتر ششم گزارش فرهنگستان زبان و ادب فارسى به کوشش حسن قریبى و به ویراستارى مرتضى قاسمى در 204 صفحه و دو هزار نسخه منتشر شده است.
