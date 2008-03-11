نوآوری محققان ایرانی در درمان سوختگی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر کامران باقری لنکرانی امروز در حاشیه مراسم معرفی آلواسکین به عنوان دستاورد محققان ایرانی برای درمان سوختگی و افتتاح بانک فیبروبلاست آلوژنیک انسانی در بیمارستان شهدای تجریش در جمع خبرنگاران افزود: رئیس جمهور بودجه ای را به طور اختصاصی به دو وزارتخانه بهداشت و علوم برای تجهیز مراکز آموزشی و پژوهشی و مراکزی که به تحصیلات تکمیلی می پردازند، تخصیص داده است که امیدواریم با جذب این بودجه 112 میلیون یورویی بتوانیم تجهیزات مورد نیاز که به طور قطع مورد نیاز مراکز پژوهشی است را در اختیار آنها قرار دهیم.

کاهش شتاب رشد بودجه پژوهشی

وزیر بهداشت با اشاره به بودجه پژوهشی که در سالهای اخیر اختصاص یافته است، گفت: بودجه پژوهشی وزارت بهداشت در مقایسه با سال 83 دو برابر رشد داشته است اما در سال 87 به دلیل اینکه بودجه انقباضی بسته شده است شتاب رشد بودجه پژوهشی کاهش یافته است.

وی افزود: البته بودجه هایی در مجموعه های بودجه های کشور پیش بینی شده است که می تواند به تحقیقات هدفمندتر کشور کمک کند. بخشی از این بودجه ها زیر نظر معاونت علمی رئیس جمهوری قرار دارد که هدف آن این است که از پژوهش های مبتنی بر نیاز کشور حمایت کند.

وزیر بهداشت افزود: خوشبختانه کشور شاهد رشد چشمگیری در شتاب علمی و رشد مقالات علمی بوده است اما در این میان فراتر از تعداد مقالات، نوع مقالات ارتقاء پیدا کرده و از مقالات توصیفی به سوی مقالات مداخله ای و تحلیلی تغییر یافته است که ارتقاء خوبی است.

افزایش ارجاعات به مقالات ایرانیها

وی گفت: متناسب با این مسئله میزان ارجاع به مقالات ایرانی در سطح بین المللی رو به افزایش رفته و مقالات مسئله محور، نیاز محور و در راستای پژوهش های کشور است، رشد پیدا کرده است.





وزیر بهداشت در حاشیه جلسه هیئت دولت

"آلواسکین" نوآوری جدید دانشمندان ایرانی

لنکرانی به پروژه آلواسکین اشاره کرد و گفت: این دستاورد وزارت بهداشت اقدام موثری در درمان به روز و موثر سوختگی است. ضمن اینکه نمادی از همکاری بین بخشی نیز به شمار می آید.

وی اضافه کرد: تعداد تختهای سوختگی در کشور در وزارت بهداشت کنونی افزایش یافت و تقریباً دو برابر گذشته شده است اما تحقیقات نشان داده است که برای اینکه یک جهش جدی در درمان بیماران سوختگی داشته باشیم و میزان مرگ و میر و عوارض سوختگی کاهش یابد باید از درمانهای متداول تغییر جهت پیدا کنیم.

وزیر بهداشت گفت: درمانهای عمده سوختگی که در دنیا و همچنین کشور ما انجام می گیرد، درمان نگاهدارنده است که از جمله می توان از مراقبت از زخم، کنترل آب و الکترولیت، دادن آنتی بیوتیک و استفاده از پیوند پوست نام برد که همه این روشها محدودیت های خاصی دارند.

وی اظهار داشت: روش آلواسکین این امکان را به پزشکان می دهد که جبهه جدیدی را در درمان سوختگی ایجاد کنیم و به موقع و سریع بافت سوخته شده را بپوشانیم و از کاهش آب و الکترولیت جلوگیری و از عفونت پیشگیری کنیم و در عین حال از عوارض پیوند پوست متداول نیز به دور است زیرا این پیوند موجب ایجاد بافت چین خورده می شود. علاوه بر آن ممکن است که پیوند پس زده و عوارض دیگری نیز برای آن گزارش شود. این روش می تواند بالقوه مرگ و میر و عوارض سوختگی را کاهش دهد.

لنکرانی همکاری بین بخشی در این پروژه را امیدبخش توصیف کرد و گفت: این پروژه موجب شده است که دانشمندان ایرانی، فناوری را به کشور عرضه کنند که بخش عمده آن نوآورانه است. درست است که از فیبروبلاست به مدت 20 سال است که در درمان سوختگی استفاده می شود اما اینکه در سطح پلیمر اختصاصی که در ایران تولید شده است، کشت داده شده و فرآهم آوری سلولی آن بومی شده است از نوآوری های این پروژه محسوب می شود.

وی یادآور شد: تعبیر ساده شده این پروژه پوست مصنوعی است که توسط مرکز تحقیقات پوست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی فراهم شده است و امیدواریم که این امکان بوجود بیاید که در اغلب مراکز سوختگی کشور امکان استفاده از این فناوری فراهم شود.

وزیر بهداشت در خصوص نحوه توزیع داروی آیمود در میان بیماران ایدزی در کشور گفت: شرکت تولید کننده در حال مذاکره نهایی برای صادرات محصول آیمود است.

وی افزود: داروی آیمود برای بیماران ایدزی داخل کشور جزء پروتکل درمانی این بیماران است و وزارت بهداشت داروی مورد نیاز این بیماران را خریداری کرده است. این دارو در همه جا در دسترس نیست و بیماران مشمول این دارو در کل حدود یک هزار و 700 نفر را تشکیل می دهند و این افراد در صورت تمایل می توانند از این دارو که جزء پروتکل قرار دارد و به صورت رایگان می تواند در اختیار آنها قرار گیرد را مصرف کنند.