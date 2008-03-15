به گزارش خبرنگار مهر، دکتر یوسف ثبوتی پنجشنبه گذشته در دومین هم اندیشی نقشه جامع علمی کشور در تهران با اشاره به مباحثی که در هم اندیشی نقشه جامع علمی کشور مطرح شد، گفت: سالهاست یاد گرفته ایم که چگونه نخبه پروری کنیم اما نخبه داری را یاد نگرفته ایم از این رو خواهش می کنم که در نقشه جامع علمی کشور فصلی به نخبه داری اختصاص یابد.

ثبوتی گفت: در دانشگاههای خارج از کشور جایگاه مناسبی برای افراد برجسته ای که در داخل کشور تربیت می کنیم وجود دارد و اگر جایگاهی برای آنها در کشور نداشته باشیم آنها نیز جای مناسب را برای خود پیدا می کنند.

پژوهشگر برجسته فیزیک افزود: اگر فردی را عادت دادیم که به پژوهش بپردازد، باید محیط نیز مناسب باشد و باید جستجو کنیم که چه محیط مناسبی را می توانیم برای او داشته باشیم.

وی بر لزوم مطالعه تطبیقی در میزان رشد علمی ایران با کشورهای همجوار گفت : مقایسه با داشته های خودمان چندان مفید نیست و به خودشیفتگی ما منجر می شود.

رئیس مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان تأکید کرد: سند چشم انداز وظیفه بسیار سنگینی بر روی دوش مسئولین قرار داده است و برای انجام این کار مسئولین به نیرو، استعداد، ابتکار و ... مردم نیاز دارند. دولت تاکنون از سطح ابتدایی تا بالا آموزش و پژوهش را وظیفه خود دانسته است.

وی افزود: راه مشارکت مردم باید در آموزش و پژوهش باز شود زیرا مردم برای فرزندان خود حاضر هستند بیش از آنچه که ما فکر می کنیم، هزینه پرداخت کنند. در حالیکه وزارت علوم اعلام می کند برای هر متقاضی کنکور یک صندلی خالی وجود دارد، اما خدمات متناسب با آن را نمی تواند ارائه کند.

ثبوتی اظهار داشت: راه را باز کنید که مردم به جای اینکه برای فرزندان خود در امارات، استرالیا و ترکیه و قبرس و ... هزینه کنند، در داخل کشور این هزینه را انجام دهند.

رئیس مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان با انتقاد از عدم مراودات بین المللی دانشگاههای کشور گفت: لازمه مراودات علمی، مراودات بین المللی است. دانشگاههای ما ارتباطات بین المللی قابل توجه ندارند. ایران نزدیک به 80 سال سابقه آموزشی دارد اما هنوز دانشجوی خارجی به صورت متعارف با هزینه خود ندارد.

وی افزود: رسیدن به نیروی علمی قابل توجه در منطقه لازمه اش مراوده علمی بین المللی بسیار گسترده با سایر جوامع است.