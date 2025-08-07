به گزارش خبرنگار مهر، با شروع فصل تابستان، تنوع رنگارنگی از میوههای تازه در سبد غذایی روزانه ما جای میگیرند؛ از هندوانه و طالبی گرفته تا هلو، زردآلو، آلبالو و انگور، اما این میوههای خوشطعم، تنها نقش یک میانوعده خنککننده را بازی نمیکنند؛ بلکه بسیاری از این میوهها سرشار از آنتیاکسیدانها، ویتامین C، آب فراوان و مواد مغذی هستند که میتوانند پوست شما را از درون تغذیه کرده و در برابر آسیبهای ناشی از گرما، آفتاب و خشکی تابستان، محافظت کنند.
توصیه میشود در کنار مراقبتهای بیرونی مانند ضدآفتاب از ماسکهای خانگی و مرطوبکنندهها نیز استفاده شود. تغذیه مناسب همچنین نقش کلیدی در سلامت و شفافیت پوست دارد.
میوههایی مانند هندوانه، به دلیل محتوای بالای آب، باعث آبرسانی عمیق به پوست میشوند. زردآلو و هلو، با دارا بودن بتاکاروتن و ویتامین A، به بازسازی سلولهای پوستی کمک میکنند و توت فرنگی با خواص ضدالتهابی خود، برای کاهش جوشهای پوستی بسیار مؤثر هستند.
ماسک صورت توت فرنگی با ماست یا خامه
این ماسک پرفایده برای افرادی که دارای پوست خشک هستند نیز کارایی دارد. البته آنها باید به جای ماست، توت فرنگی را با خامه ترکیب کنند.
برای تهیه این ماسک خانگی ابتدا باید سه عدد توت فرنگی را له کرده و با یک قاشق غذاخوری ماست یا خامه و یک قاشق غذاخوری عسل ترکیب کنید. مخلوطی که به دست میآید را روی سطح پوست صورت خود قرار دهید. بعد از گذشت ۱۰ دقیقه صورت خود را با آب ولرم شسته و خشک کنید. برای اثرگذاری بیشتر میتوانید هفتهای دو مرتبه از این ماسک خانگی استفاده کنید.
ماسک صورت آبلیمو و توت فرنگی
توت فرنگی ویتامینهای متفاوت از جمله ویتامین C را در خودش جای داده است. احتمالاً میدانید که لیمو نیز منبع غنی از ویتامین C به حساب میآید. بدین ترتیب ماسکی که ترکیبی از توت فرنگی و لیمو باشد یک روشن کننده و ضد لک قدرتمند است.
برای تهیه این ماسک دو عدد توت فرنگی را له کرده و با یک قاشق غذاخوری آب لیموی تازه ترکیب کنید. بگذارید ماسک ۱۵ دقیقه روی سطح پوست شما بماند تا اثرگذاری خود را اعمال کند. سپس پوست صورت خود را با آب ولرم بشویید و خشک کنید. اگر پوست صورت شما خشک است بعد از این ماسک، مقداری کرم مرطوب کننده یا آبرسان بزنید.
ماسک صورت با زردآلو
زردآلو به داشتن پوستی درخشان، شاداب و جوان کمک بسیاری میکند. به دلیل مواد مغذی موجود در آن بسیاری از شرکتها برای تولید ماسک، اسکراب یا تونر از زردآلو استفاده میکنند.
ماسک را روی صورت و ناحیه گردن خود بمالید. همچنین میتوانید از آن برای پوست دست دارای لک نیز استفاده کنید. بعد از گذشت ۱۰ دقیقه باید ماسک را با آب ولرم بشویید. تکرار آن به از بین رفتن لکههای تیره کمک زیادی میکند.
ماسک صورت زردآلو و گوجه فرنگی
گوجه فرنگی سرشار از آنتی اکسیدان است. میتواند به محو شدن خط و خطوط پوست کمک بسیاری کند. ترکیب گوجه فرنگی و زردآلو خنک کننده و تسکین دهنده است. از این ماسک میتوانید برای سفت شدن پوست صورت خود استفاده کنید. علاوه بر آن اگر سطح پوست شما منفذهای بسیاری دارد، برای تنگ شدن این منافذ میتوانید ماسک گوجه فرنگی و زردآلو را امتحان کنید.
برای تهیه این ماسک مؤثر ابتدا باید دو عدد توت فرنگی پوره شده را به همراه دو عدد گوجه فرنگی له شده و یک عدد زردآلو له شده ترکیب کنید. مواد را در یک کاسه بریزید و هم بزنید. بعد از آنکه خمیر یک دستی به دست آمد، آن را روی سطح پوست خود قرار داده و بعد از گذشت ۱۵ دقیقه آن را بشویید. بهتر است هفتهای دو مرتبه این ماسک را به کار ببرید تا نتیجه بهتری بگیرید.
ماسک صورت با هندوانه
هندوانه هم مانند سایر میوههای تابستانی قابلیت تبدیل به ماسک صورت را دارد. البته برای نتیجهگیری بهتر باید هندوانه را با برخی از مواد دیگر ترکیب کنید. این مواد در اغلب خانهها وجود دارد.
همانطور که پیش از این گفتیم هندوانه درمان مؤثری برای خشکی پوست است. لیمو هم سبب لایه برداری سطح پوست میشود. به این ترکیب، عسل را اضافه کنید تا خاصیت مرطوب کنندگی آن افزایش پیدا کند.
برای تهیه این ماسک یک قاشق غذاخوری آب هندوانه را با یک قاشق غذاخوری آب لیمو تازه و یک قاشق مرباخوری عسل ترکیب کنید. مخلوط به دست آمده را روی سطح پوست صورت خود قرار داده و بعد از گذشت ۱۵ دقیقه آن را با آب ولرم بشویید. قبل از شستن پوست میتوانید با نوک انگشتانتان ماسک را روی سطح پوست ماساژ دهید تا جذب بهتری صورت بگیرد.
بسیاری از افراد هندوانه را تونری طبیعی میدانند. به جای تونرهای شرکتی میتوانید از هندوانه استفاده کنید. آب هندوانه منقبض کننده است و میتواند منافذ پوست را تنگ کند. میتوانید آب هندوانه را در فریزر قرار دهید تا یخ بزند.
سپس از یخ هندوانه برای برطرف شدن چین و چروک پوست و افزایش شادابی استفاده کنید. یخ هندوانه را مستقیم روی سطح پوست خود قرار داده و برای چند دقیقه آن را ماساژ دهید. یخ هندوانه پوست را روشن، شفاف و درخشان میکند.
ماسک صورت با انگور
علاوه بر هسته و شیره انگور، با استفاده از خود میوه انگور نیز میتوانید ماسکهای خانگی تهیه کنید. از آن جایی که در فصل تابستان، انگور در انواع متفاوتی موجود میشود، میتوانید با هر کدام از آنها ماسک به خصوصی تهیه کرده و برای تقویت پوست خود از آن استفاده کنید.
برای تهیه این ماسک، داخل یک کاسه ۱۵ عدد حبه انگور را له کنید. مقداری آب به آن اضافه کنید تا بافتش غلیظ شود، سپس آن را به مدت ۳۰ دقیقه داخل یخچال بگذارید. ماسک را بیرون بیاورید و روی سطح پوست تمیز خود بمالید. بعد از گذشت ۲۰ دقیقه آن را با آب ولرم بشویید. بعد از این ماسک توصیه میشود که از کرم مرطوب کننده استفاده کنید.
انگور، رطوبت مورد نیاز برای سطح پوست را تأمین میکند، اما برای عملکرد بهتر باید مقداری ماست به آن اضافه کنید. باید ۱۰ عدد حبه انگور را داخل یک کاسه له کرده و با یک قاشق غذاخوری ماست کم چرب ترکیب کنید. ماسک به دست آمده را روی پوست صورت گذاشته و بعد از گذشت ۱۵ دقیقه آن را بشویید. این ماسک برای افرادی که دارای پوست خشک هستند؛ فایده بسیار زیادی دارد.
