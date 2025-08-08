مدیران استقلال از دشمن هم بدتر هستند؛ حاضرم با آنها مناظره کنم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال با هدایت ریکاردو ساپینتو در حال آمادهسازی برای حضور در فصل جدید لیگ برتر و همچنین دیدار سوپرجام مقابل تراکتور است. در همین راستا، مدیران باشگاه تلاش میکنند تا بازیکنان مدنظر سرمربی پرتغالی را جذب کنند و آبیپوشان با فهرستی کامل وارد فصل بیست و پنجم شوند.
با این حال، بخش زیادی از هواداران استقلال از شرایط کنونی تیم رضایت ندارند و طی ماههای اخیر بارها با تجمع مقابل ساختمان باشگاه، نارضایتی خود را به مدیران فعلی منتقل کردهاند.
وعده مدیران استقلال عملی نشده است
سعید لطفی پیشکسوت تیم فوتبال استقلال در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با شرایط این تیم در آستانه بازی با تراکتور در سوپرجام اظهار داشت: متأسفانه شرایط استقلال به گونهای نیست که بتوان از آن دفاع کرد. از همان روزهای نخست مدیریت فعلی، رویکردهایی مانند فامیلگرایی را مشاهده کردیم. وعده داده شد تیمی در سطح آسیا بسته شود و کمیته فنی تشکیل گردد، اما این وعدهها عملی نشد. در بهمنماه، در جلسهای که حضور داشتیم، بحث بر سر جذب یک مربی برجسته و ایجاد کمیته فنی مطرح شد، اما در عمل گزینههایی انتخاب شدند که از نظر کیفیت در سطح مطلوبی نبودند و این تصمیمها منجر به هدر رفتن منابع شد.
دشمن استقلال مانند مدیران این باشگاه به آن ضربه نمیزدند
وی افزود: روند جذب بازیکنان نیز نشان میدهد که درک صحیحی از نیازهای تیم وجود ندارد. اگر دشمن استقلال قصد ضربه زدن به تیم را داشت، شاید به این شکل عمل نمیکرد. متأسفانه اشتباهات مکرر بدون پاسخگویی ادامه دارد. نمونه آن عملکرد برخی مدیران سابق مانند آقای شهریاری است که پس از ایجاد مشکلات فراوان، تنها با یک استعفا کنار رفتند.
احساسات هواداران به بازی گرفته میشود
لطفی تصریح کرد: ما بارها برای کمک به باشگاه اعلام آمادگی کردیم و حتی برخی دوستان متخصص خود را معرفی کردیم تا بازیکن و مربی پیشنهاد دهند، اما این گزینهها از سوی باشگاه نادیده گرفته شد. مشخص است که جایی از کار ایراد دارد. به علی تاجرنیا هم هشدار دادم که این بار، به نمایندگی از هواداران، پیگیر موضوع خواهم بود و اجازه نخواهم داد بیپاسخ بماند. متأسفانه برخی مدیران با بازی با کلمات در رسانهها، احساسات هواداران را به بازی میگیرند، در حالی که خروجی و دستاوردی ملموس ندارند.
حاضرم با هر مدیری که پاسخگو باشد مناظره دهم
او درباره موضوع تغییر مدیریت در استقلال گفت: به نظر میرسد اعضای هیئتمدیره خود را کاملاً سالم و درستکار میدانند، اما من حاضرم در یک مناظره زنده، عملکرد آنها را بررسی کنم. استقلال تیم بزرگی است و نباید به این نقطه برسد.
از یک کانال خاص در استقلال بازیکن جذب میشود
در خصوص وضعیت دروازهبان، لطفی به مطرح شدن نام آنتونیو آدان اشاره کرد و گفت: وقتی باشگاه اعلام میکند به دنبال جذب دروازهبان است، ایجنتهای زیادی گزینه معرفی میکنند. اما دیدهایم که ظرف ۲۴ ساعت، فردی از سوی باشگاه مستقیماً با بازیکن وارد مذاکره شده و ایجنت رسمی را کنار گذاشتهاند. این رویه باعث میشود گزینههای باکیفیت به باشگاه پیشنهاد نشود، زیرا مشخص است که تنها از کانالهای خاصی بازیکن جذب میشود.
هواداران از تیم حمایت کنند
پیشکسوت استقلال در پایان با اشاره به دیدار حساس سوپرجام و هفته نخست لیگ برتر مقابل تراکتور اظهار کرد: امیدوارم استقلال بتواند با هدایت ساپینتو دوباره عنوان قهرمانی را کسب کند. از هواداران میخواهم در این مقطع از تیم حمایت کنند و اجازه دهند مدیران به پرسشها پاسخ دهند. ما نیز تلاش میکنیم صدای هواداران باشیم و نقدها و خواستههای آنها را به گوش مدیریت برسانیم. هر مدیری که ادعای سلامت کاری دارد، میتواند در یک مناظره شفاف عملکرد خود را در معرض قضاوت قرار دهد.
