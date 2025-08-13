حرم مطهر امام رضا(ع) در شب اربعین حسینی غرق در ماتم است

به گزارش خبرنگار مهر، در شب اربعین حسینی، حرم مطهر امام رضا (ع) مملو از جمعیت عزادار است. زائران از جایجای ایران و جهان، خود را به این بارگاه ملکوتی رساندهاند تا در غم شهادت سید و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و همراهانشان، ندای «لبیک یا حسین» سر دهند.
فضای حرم، آکنده از عطر اشک و اخلاص است و نوای دلنشین نوحهخوانان، با دلهای شکسته عزاداران در هم میآمیزد. در این شب، حرم رضوی به قبلهگاه عاشقان حسینی تبدیل شده و ارادتمندان اهل بیت (ع) در خیل جمعیت، با سینهزنی و عزاداری، ارادت خود را به آستان مقدس ائمه اطهار (ع) ابراز میدارند.
از ساعت ۱۹:۳۰ در رواق امام خمینی (ره) برنامههای سخنرانی، قرائت زیارت امین الله، قرائت زیارت وارث، شعرخوانی و مرثیه سرایی، آغاز شده است.
در این مراسم، حجت الاسلام محمدجواد حاج علی اکبری، رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه به ایراد سخن خواهد پرداخت و سپس حجت الاسلام مهدی شجاع قرائت زیارت وارث را انجام داده و علیرضا نژادحسینی، به ذکر مصیبت، خواهد پرداخت.
نظر شما