۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۲۰:۱۴

حرم مطهر امام رضا(ع) در شب اربعین حسینی غرق در ماتم است

حرم مطهر امام رضا(ع) در شب اربعین حسینی غرق در ماتم است

مشهد - حرم مطهر امام رضا(ع) در شب اربعین حسینی، غرق در عطر اندوه و اشک و توسل است.

به گزارش خبرنگار مهر، در شب اربعین حسینی، حرم مطهر امام رضا (ع) مملو از جمعیت عزادار است. زائران از جای‌جای ایران و جهان، خود را به این بارگاه ملکوتی رسانده‌اند تا در غم شهادت سید و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و همراهانشان، ندای «لبیک یا حسین» سر دهند.

فضای حرم، آکنده از عطر اشک و اخلاص است و نوای دلنشین نوحه‌خوانان، با دل‌های شکسته عزاداران در هم می‌آمیزد. در این شب، حرم رضوی به قبله‌گاه عاشقان حسینی تبدیل شده و ارادتمندان اهل بیت (ع) در خیل جمعیت، با سینه‌زنی و عزاداری، ارادت خود را به آستان مقدس ائمه اطهار (ع) ابراز می‌دارند.

از ساعت ۱۹:۳۰ در رواق امام خمینی (ره) برنامه‌های سخنرانی، قرائت زیارت امین الله، قرائت زیارت وارث، شعرخوانی و مرثیه سرایی، آغاز شده است.

در این مراسم، حجت الاسلام محمدجواد حاج علی اکبری، رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه به ایراد سخن خواهد پرداخت و سپس حجت الاسلام مهدی شجاع قرائت زیارت وارث را انجام داده و علیرضا نژادحسینی، به ذکر مصیبت، خواهد پرداخت.

