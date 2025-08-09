تشکیل یک ستاد ملی دائمی برای بسیج خدمت به زائران مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین مظفری در حاشیه جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر خراسان رضوی ویژه دهه پایانی ماه صفر اظهار کرد: تقریباً دو برابر جمعیتی که از ایران به عراق برای مراسم اربعین سفر می‌کنند، در پایان صفر به مشهد مشرف می‌شوند. در موضوع اربعین تقریباً همه دستگاه‌های ملی بنا به ضرورت بسیج شده و کمک می‌کنند، بنابراین پیشنهاد و درخواست ما این است که همان اراده و عزمی که برای خدمت به زائران اربعین وجود دارد، در سفر زائران به مشهد نیز لحاظ شود.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: خوشبختانه در طول سال‌ها این اراده وجود داشته و شکل گرفته، اما لازم است انسجام بیشتری ایجاد شود و به تعبیر دیگر، یک ستاد ملی دائمی تشکیل شود تا بتواند امکانات کشور را برای خدمت به زائران مشهد بسیج کند.

وی تصریح کرد: ۲۵ سال است که خراسانی‌ها تجربه میزبانی از زائران امام رضا (ع) را در قالب ستاد خدمات سفر دارند و پیش از آن نیز سال‌ها و قرن‌هاست که خراسان رضوی و مشهد افتخار میزبانی از زائران امام رضا (ع) را بر عهده داشته‌اند.

مظفری با بیان اینکه تجربه ارزشمندی در مشهد برای خدمت‌رسانی به زائران وجود دارد، افزود: خوشبختانه جای هیچ‌گونه نگرانی برای پذیرایی از زائران عزیز امام رضا (ع) نیست، اما لازم است هر سال با ارتقای کیفیت خدمات، آرامش بیشتری برای زائران فراهم و کیفیت زیارت افزایش یابد. طبیعی است که با توجه به حجم بالای تشرف زائران به مشهد در دهه پایانی ماه صفر، باید از امکانات ملی در کنار امکانات استانی استفاده شود.

استاندار خراسان رضوی افزود: در حال حاضر نیز بر اساس تعاریف انجام‌شده، استان‌های همجوار و تهران به عنوان معین برای کمک به خراسان در پذیرایی هرچه باکیفیت‌تر از زائران امام رضا (ع) تعیین شده‌اند. امیدواریم بتوانیم از این توفیق و فرصتی که نصیب ما شده، به عنوان خادمان زائران امام رضا (ع) به بهترین شکل بهره‌برداری کنیم.

