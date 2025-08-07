  1. استانها
  2. سمنان
۱۶ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۲۷

لزوم ارتقا شاهوار به منطقه حفاظت شده؛ «شاهوار» نگین زیستی استان سمنان

شاهرود- عضو جمعیت دیده بان طبیعت شاهرود «شاهوار» را نگین زیستی استان سمنان خواند و گفت: ارتقا شاهوار به منطقه حفاظت شده ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسین ولیان صبح پنجشنبه در دیدار مدیرکل محیط زیست استان سمنان با سمن‌های زیست محیطی استان به میزبانی این اداره در شاهرود با بیان اینکه شاهوار نگین زیستی و حیات در استان است، ابراز داشت: مهمترین کانون آب ساز استان در دل همین کوه شاهوار واقع شده است.

وی با بیان اینکه بعد از جنگ ۱۲ روزه کشور به چالش‌های مختلف از جمله تهدید جنگ دوباره مواجه شده است، افزود: در شرایط بحرانی قرار داریم هستی و نیستی ما در گرو همین موضوع است.

عضو جمعیت دیده‌بان طبیعت شاهرود با بیان اینکه دیگر تهدید مهم کشور موضوع آب است، ابراز داشت: وضعیت آبی تهران به گونه‌ای که شاید تا یک ماه آینده بیشتر جمعیت کلان شهر با معضلاتی بدتر از جنگ روبرو شوند.

ولیان ادامه داد: شاهرود نیز به لحاظ منابع آبی اوضاع بهتری نسبت به تهران ندارد در این منطقه سد و رود پر آب جریان ندارد و تنها امید به سرچشمه‌های حیاتی آب در شاهوار دوخته شده است.

وی با بیان اینکه مردم شاهرود نگران شاهوار هستند، افزود: در چنین اوضاع و احوالی چرا باید مسئولان با کوبیدن طبل بازگشایی معدن بوکسیت تاش وضعیت آرامش روانی و منابع آبی را به مخاطره بیاندازد.

کنشگر محیط زیست با بیان اینکه شک نکنید که دشمن کشور ما نفوذی‌ها هستند، تصریح کرد: کسی که به دنبال بازگشایی معدن بوکسیت تاش است یک نفوذی به شمار می‌رود که توانسته با طرح و برنامه منابع حیاتی ما را به یغما ببرد.

ولیان تصریح کرد: در مورد جاده جنگل ابر با ایستادگی همه پای کار، علیرغم داشتن چهار مصوبه کشوری نه تنها طرح کلنگ زنی نشد بلکه منطقه ارتقا یافت و اثبات کرد که این تعامل خوب مسئولان و سمن‌ها می‌تواند دستاورد خوبی را همراه داشته باشد.

وی افزود: همین درخواست برای شاهوار مطالبه تشکل‌های زیست محیطی شاهرود است که به منطقه حفاظت شده شاهوار ارتقا یابد در این صورت دست محیط زیست برای حفاظت باز و دست درازی معدن برای همیشه کوتاه خواهد شد.

